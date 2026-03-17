相坂優歌、4th Live「偏光バイオリューム」5月23日(土)開演決定！チケット1次先行抽選の受付がスタート！

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活動再開後、2025年に開催された3rd Live「ピュリファイ」を大成功に収め、精力的に音楽活動を続けながら、声優としても活躍を続ける相坂優歌。その4th Live「偏光バイオリューム」が、2026年5月23日（土）、Veats Shibuyaにて開催される。

光の振動が一方向に揃い輝きを増す“偏光”と、生き物や植物が自ら光を放つ“生物発光”をイメージした本公演は、光と音、生命のきらめきが交差する新たなステージとして立ち上がる。これまでのオリジナル楽曲を大胆なEDMアレンジで再構築し、アニソンやVOCALOIDカバーも織り交ぜた高揚感あふれるセットを展開。森羅万象の光が満ちるような世界の中で、観る者の心と脳を揺さぶる極上の発光空間を描き出す。

現在1次先行抽選受付がスタート。今後、ライブグッズの販売も予定されているほか、カバー曲「This game」のリリースも控えており、ライブと音源の両面から新たな展開が期待される。

既存楽曲をEDMという新たなアプローチで再解釈する本ライブは、相坂優歌自身の音楽活動に別の角度から新たな光を差し込む挑戦でもある。声優や歌手という枠、さらにはアニソンやVOCALOIDといったカルチャーの境界を越え、より広い音楽表現へと踏み出す実験的なステージだ。そのコンセプトを体現したキービジュアルも公開されているので、ぜひチェックしてほしい。

●ライブ情報

相坂優歌 4th Live『偏光バイオリューム』

2026年5月23日(土)

[昼公演] 開場 12:00 / 開演 13:00

[夜公演] 開場 17:00 / 開演 18:00

会場：Veats Shibuya

チケット券種 / 料金 (税込)：昼夜同一

・VIBES MAX チケット [VIP] / \19,700

・SONIC PULSE チケット [S] / \15,700

・AMPLIFY BEAT チケット [A] / \11,700

・BASE CORE チケット [B] / \7,700

チケット特典一覧

【VIBES MAX チケット】

前方エリア

VIPパス

バックステージ招待 1on1トーク（楽屋滞在時間は1名様1分程度）

VIP限定ランダムチェキ

直筆サイン入りグリーティングカード（バックステージ招待時にサイン入れ＆お渡し）

特別終了後コメント（昼公演 Ver./夜公演Ver.)

メイキング映像（インタビューやリハーサル時オフショットなど)

【SONIC PULSE チケット】

前方エリア

VIPパス

直筆サイン入りグリーティングカード（お見送り時に手渡し)

特別終了後コメント（昼公演 Ver./夜公演Ver.)

メイキング映像（インタビューやリハーサル時オフショットなど)

【AMPLIFY BEAT チケット】

直筆サイン入りグリーティングカード（お見送り時に手渡し)

特別終了後コメント（昼公演 Ver./夜公演Ver.)

メイキング映像（インタビューやリハーサル時オフショットなど)

【BASE CORE チケット】

特典なし

※来場者特典は当日のお渡しとなり後日発送は不可となります。

※「特別終了後コメント」および「メイキング映像」はデジタルプレゼントです。公演終了後ご登録のアドレスへ配信いたします。

・オールスタンディング

・未就学児は入場不可となります。

チケット販売期間

一次先行：3/13 (金) 21:00〜3/22 (日) 23:59

二次先行：4/4 (土) 21:00〜4/19 (日) 23:59

一般販売：5/1 (金) 13:00 ~

チケット販売URL

https://tiget.net/events/474187

相坂優歌 4th Live『偏光バイオリューム』特設サイト

https://www.yuuka-aisaka.com/polarized-biolume-2026/

＜相坂優歌 プロフィール＞



9月5日生まれ。千葉県出身。

2014年、TVアニメ『桜Trick』で初のレギュラー出演を果たして以降、アニメ・ゲーム出演と歌を中心に幅広く活躍。圧倒的な歌唱力が話題となり、2016年1月にソロデビュー曲「透明な夜空」でフライングドッグよりアーティストデビューを果たす。

2018年4月にはZepp DiverCity TOKYOにてファーストライブ「屋上の真ん中で君の心は青く香るまま」を開催。2019年5月には横浜BayHallで相坂優歌LIVE「あいのうわ塗り」を成功させる。

6年の活動休止を経て、2025年5月24日に赤羽ReNY alphaで開催された3rd Live「ピュリファイ」は多くのファンを魅了。さらに2026年1月30日には自身初の主宰イベント「Mutual Muse」を開催し、榊原ゆい、亜咲花をゲストに迎え話題を集めた。

2026年1月にリリースされた新曲「Cupiderror -キュピテラ-」では、これまでのイメージを更新するような挑戦的な音楽表現にも踏み込み、アーティストとして新たなフェーズへと歩みを進めている。

関連リンク

相坂優歌 公式X

https://x.com/yuuka_aisaka