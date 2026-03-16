ラ・リーガ第28節ジローナ対アスレティック・ビルバオの一戦が行われ、3-0でホームチームの快勝となった。



アウェイチームは敗れることとなったが、このゲームに出場したイニャキ・ウィリアムズがある記録を達成した。それが1つのクラブでの記念すべき500試合目の出場だ。



同クラブでプレイするスペイン代表のニコ・ウィリアムズの兄であるイニャキは2014年からビルバオに在籍しており、今季はCF、右WGと複数のポジションでプレイ。公式戦29試合に出場して3ゴール2アシストを記録している。





ビルバオのキャリア全体でみると、500試合に出場して114ゴール66アシストの数字を残した。『transfermarkt』によると、現役選手でウィリアムズのように1つのクラブで500試合以上に出場した選手は同選手含めて19人いるという。最多はロシアのCSKAモスクワでプレイするGKイゴール・アキンフェエフで816試合。ビルバオと同じラ・リーガではアトレティコ・マドリードのコケが727試合に出場している。日本人選手にゆかりのあるチームでいえば、セルティックのカラム・マクレガーとジェームズ・フォレストはそれぞれ566試合と562試合。三笘薫が所属するブライトンではCBのルイス・ダンクが515試合でピッチに立っている。