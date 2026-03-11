ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBで9日（日本時間10日）に行われたメキシコ戦で、米国の主砲の“握手拒否”騒動が波紋を広げている。そんな中、3年前の前回大会で大谷翔平（ドジャース）がみせた振る舞いが再脚光を浴び、称賛されている。

ヒューストンで行われた一戦、問題のシーンが起きたのはマリナーズの同僚で、メキシコのアロサレーナが打席に立った時だった。捕手のローリーへ握手を求めたが、ローリーはこれを拒否。直後には2人が何やら会話を交わす様子が確認された。

複数の米メディアが、アロサレーナが「消え失せろ」「地獄に落ちろ」などとローリーに発言し、ローリー自身も「ランディには連絡して、もし無礼だと感じたなら申し訳ない、というようなことを言った」と火消しに追われている。

そんな中、ネット上では3年前の準決勝、日本―メキシコ戦前のグラウンドで、大谷がアロサレーナの代名詞とも言える腕組みポーズをとって、本人と2ショットを撮る様子が再脚光を浴びた。敵味方関係なく、2人のスポーツマンシップが示された場面だった。

ネット上の海外ファンからは「これが彼が史上最高である理由だ」「オオタニを嫌う人がどうしてかわからない。MLBが彼の名前を過度に宣伝するのはわかるけど、彼には品格とスポーツマンシップがある」「一流の振る舞いだよ」「ショウヘイは試合前、皆に挨拶するけど、一番優れた選手だ。『敬意を示せない』というのはすべて馬鹿げているよ」「全ては敬意の問題なんだよ。闘争心を示すことには理解するけどさぁ……」などの声が上がった。



