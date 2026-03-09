「でっかくなっちゃった」マギー審司、“耳グッズ”バブルの売り上げ告白
「ABEMA」オリジナル“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』の最終回となる#3が5日に放送された。#3では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」にマジシャンでお笑いタレントのマギー審司が登場した。
この番組は、崖っぷちに立つ芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、ゼロから人生の再設計に挑む姿を追う、“人生再スタート応援バラエティ”で、特別番組として全3回放送。番組MCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇の2名が務める。
師匠・マギー司郎に弟子入りし、絶妙な“ゆるい手品”と耳が大きくなる「でっかくなっちゃった」で大ブレイク。現在は名古屋を拠点に活動しているマギー審司のもとを訪れ、番組スタッフは「『でっかくなっちゃった』の耳のライセンス売りません？」と持ちかける。突拍子もない提案に、マギー審司は「ちょっと何を言ってるんですか...？」と困惑しながらも、「僕、耳で生活してる人間ですよ」と返答。耳グッズの印税について「年間2〜3万円」と現状を明かした。
一方で、大ブレイク当時の勢いは凄まじく、「東急ハンズ1店舗で3000個売れたんです」「当時1個600円で1ヵ月180万円、そう計算すると、（年間売上は）億はいってるんです」と振り返った。
また、現在の活動の中心は営業だと言い、「テレビ出てないと死んだと思われる」と苦笑しつつも、「30分のステージで、（日本人）平均の給料1か月分」「営業は月に2〜3本」とギャラ事情も語っていた。
