あの「家政婦さんを雇いたい」 切実に呼びかけ「お金は払います」
アーティスト・タレントのあのが9日、都内で行われたライブ配信サービス『TikTok LIVE』の新CM発表会に出席した。
【全身ショット】個性的！ふわふわ×もこもこコーデで登場したあの
公開される新テレビCMは、あのとお笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレスを起用した「リアルフレンズ・トーク」シリーズ。「トーク系クリエイター篇」「音楽系クリエイター篇」「ゲーム系クリエイター篇」の全3篇で構成。
あのと熊元は、番組共演をきっかけに交流が深まり、今ではプライベートで食事に行くほどの“親友”に。今回が初のCM共演となり、あのは「CMのオファーがきてすごくうれしかったんですけど、熊プロと一緒だったこともすごくうれしかったです。普段は一人の撮影が多いんですけど、誰かいるっていうのも心強かったし、それが熊プロで本当によかった」と笑顔を浮かべた。
熊元にとっては、初の全国CM出演となる。あのは「すごくハキハキしていて、慣れている感じがあったから、てっきり何本もCMを撮っているのかと思ったら『初めてです』って言っていてびっくりしました」と振り返りながら「すごい場を支配していました（笑）」と明かしていた。
また、新CMになぞらえて「この春、新しくつながりたい人」について問われると、「家政婦さんを雇いたい」と回答し、「家政婦さんを今年の春から探したいなって思ってて、僕の家事とか、お家のこと、身の回りを手伝える人を募集してます。助けてくださいということで…お金は払います」と切実に呼びかけていた。
イベントには、TikTok LIVEで活動するクリエイターの夢幻、AYUKA、天音利梛も登壇した。
