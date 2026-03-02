

文化放送では、東日本大震災から15年の節目となる3月11日（水）の午後7時00分より、宮城県出身の声優・伊達さゆりがパーソナリティを務める特別番組『15年。「私」の震災、どこから話そう？』を放送する。

東日本大震災から15年の月日が経ち、震災の記憶がない世代も多くなりつつある昨今。その一方で、震災を経験した人々の間でも、震災に対する立場や向き合い方は大きく変わってきている。

誰もが震災の経験を後世へ伝えていくことの必要性を理解している中、「自分よりもっと辛い経験をしている人がいるから」という他者への配慮や葛藤から、自身の経験を発信することを躊躇する方も多い。

津波の被害に遭い今も辛い思いを抱える人、15年が経って大人になり、やっと当時の感情を言葉にできそうな人、故郷の被災をメディア越しに見るほかなかった人。そして、どこか遠くの出来事だと感じて15年が経った人も。

当番組では、決して一様ではないそれぞれの「私」の震災経験に焦点を当て、被害の程度に関わらず、経験や思いをどのように発信し、共有していくべきなのかを模索する。

番組パーソナリティは、宮城県出身の声優・伊達さゆりが担当。番組では、小学生の時に内陸部で大きな揺れを経験し、様々な立場の被災経験者がいることを知る彼女が、「震災を知る人」と「震災を知らない人」の間に立ち、「語りづらさ」や「震災発信の在り方」について、リスナーとともに考える2時間を届ける。

伊達さゆりは、今回の特番にあたり、以下のコメントを寄せている。

「東日本大震災から15年。震災を思い出したくない人、思い出せない人、「被災をした」と自分では言ってはいけないのではないかという気持ちを抱いている人。被害が大きかった東北地方でも、どこで誰と何をしていた時に被災したのかはそれぞれで。15年が経つ今だからこそ、初めて知ることもあるかと思います。地震が多い日本で、15年が経った今の自分には今後のために何ができるのか、この番組を通して改めて学びたいと思います」

なお、番組では、下記のテーマでリスナーからメールを募集中。

メール募集テーマ：「私の知る3.11」

…誰にも言えなかった、これまで話してこなかった、あの3月11日にまつわる身近なエピソードや思いを募集し、番組で紹介する。

メールの宛先：special@joqr.net ※件名には「私の知る3.11」と明記。

＜伊達さゆり プロフィール＞

2002年9月30日生まれ、宮城県出身。2020年、『ラブライブ！スーパースター!!』の一般公募オーディションに合格し、翌年、主人公の澁谷かのん役で声優デビュー。同作発のスクールアイドルグループ「Liella!」のメンバーとして活動するほか、舞台や映像作品など幅広く活躍。8歳の時に地元・宮城で東日本大震災を経験。現在、文化放送で『伊達さゆりの 伊達にラジオやってません！！！』（地上波・QloveR）が好評放送中。

【特別番組概要】

■番組名：『15年。「私」の震災、どこから話そう？』

■放送日時：3月11日（水） 午後7時00分～9時00分

■出演：伊達さゆり（声優）