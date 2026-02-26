東京ディズニーランド、「スター・ツアーズ」にマンダロリアン＆グローグー登場 最新映画公開記念の特別バージョン実施
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米同時公開）の公開を記念して、東京ディズニーランド（TDL）の人気アトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」が、最新作の主役マンダロリアンとグローグーが必ず登場する特別バージョンとなる。4月23日より期間限定で実施される。
【画像】記事内で紹介している各種グッズなど
同アトラクションは、訪れるたびに異なるストーリーが展開することで知られるが、今回の特別バージョンでは、賞金稼ぎのマンダロリアンと、強大なフォースを秘めた子どもグローグーが必ず登場。2人からの通信を受けながら、ゲストは予測不能な宇宙旅行を体験できる。なお、登場する映像は既存のもので、新規追加映像ではない。
あわせて同日より、映画に登場するグローグーをデザインしたピンバッジや、「スター・ウォーズ」ロゴ入りマグカップなどの関連グッズも販売。映画の世界観を楽しめる商品がパーク内に登場する。
さらに、「スター・ウォーズの日」として知られる5月4日（May Fourth）にあわせ、4月23日から5月10日までの期間中、キャストが「MAY THE 4TH BE WITH YOU」と書かれたフォトパネルを持ってゲストを迎える特別なフォトサービスを実施。キャストに声をかけることで、記念撮影を楽しむことができる。
トゥモローランド内の「ソフトランディング」では、宇宙をイメージしたドリンク「ギャラクティック・ブリーズ」を4月1日から販売。バタフライピーシロップやゼリー、マンゴーダイスを使用し、ストローで混ぜると紫色に変化。宇宙を思わせる見た目と爽やかな味わいが楽しめる。
また、舞浜駅前の商業施設イクスピアリ内にあるシネマイクスピアリでも映画公開を盛り上げる取り組みを展開。3月16日から6月22日まで、館内に期間限定のバナーや特別BGMを設置し、公開ムードを高める。
同映画は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』後の銀河を舞台に、孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと、フォースを秘めたグローグーの冒険を描く最新作。約7年ぶりとなる「スター・ウォーズ」映画の新作として、世界中のファンから注目を集めている。
