フィギュアスケート女子で銅メダル

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が26日、日テレ系の情報番組「ZIP!」に生出演。メイクに関する話題で驚きの事実を明かし、ネット上のファンも反応していた。

高校2年生の中井は、こうした生出演は初めての経験。番組内では街角の女性から、チークや綺麗なまつ毛に関する興味が寄せられ「メイクのポイントはありますか？」と質問された。

練習からチークをつけているという中井。「まつ毛に関しては“自まつ”」だと明かし、まつ毛パーマやまつエクはしていないと明かした。メイクは「曲や衣装に合わせてメイクを変えたりするので、自分自身楽しみの一つ」と話した。

X上では女性を中心に、中井の“自まつ毛”に様々なコメントが集まった。

「ビューラーとマスカラで整えてるのかな メイクもプロ技すぎて教えて欲しい」

「自まつ毛まつパなしであんなきゅるんきゅるんなの凄い……」

「あんなまつ毛にしたい」

「中井亜美選手まつパもマツエクもしていない！？えーーー…自まつ毛なのすごい…」

「中井亜美ちゃん自まつ毛なのえぐい！！！！！」

「自まつ気であの上がりよう羨ましすぎる」

「びっっくりした自まつ毛最強すぎる、もうほんま可愛い」

「そんなことある！？！？ なんもせんでそのまつ毛！？！？ 前世ラクダかなんか！？！？」

「中井亜美ちゃん自まつ毛なん？！え？！なっが！！ なんか塗ったりしてるのか気になる！！」

メイク術の学び方は「YouTubeとかで、最近の女の子の動画を見て自分もこういう風にしてみようと」。衣装については「エキシビションはスカートがフリフリで、何段も重ねて作っているのでお気に入り。フリーはもともと青い衣装だったけれど、自分自身ピンクが好きだったので、中心部分にピンクを入れてもらった」と話した。



（THE ANSWER編集部）