中井亜美、告白した事実に女性衝撃「そんなことある！？！？」 羨望続出の理由「プロ技すぎて」
フィギュアスケート女子で銅メダル
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が26日、日テレ系の情報番組「ZIP!」に生出演。メイクに関する話題で驚きの事実を明かし、ネット上のファンも反応していた。
高校2年生の中井は、こうした生出演は初めての経験。番組内では街角の女性から、チークや綺麗なまつ毛に関する興味が寄せられ「メイクのポイントはありますか？」と質問された。
練習からチークをつけているという中井。「まつ毛に関しては“自まつ”」だと明かし、まつ毛パーマやまつエクはしていないと明かした。メイクは「曲や衣装に合わせてメイクを変えたりするので、自分自身楽しみの一つ」と話した。
X上では女性を中心に、中井の“自まつ毛”に様々なコメントが集まった。
「ビューラーとマスカラで整えてるのかな メイクもプロ技すぎて教えて欲しい」
「自まつ毛まつパなしであんなきゅるんきゅるんなの凄い……」
「あんなまつ毛にしたい」
「中井亜美選手まつパもマツエクもしていない！？えーーー…自まつ毛なのすごい…」
「中井亜美ちゃん自まつ毛なのえぐい！！！！！」
「自まつ気であの上がりよう羨ましすぎる」
「びっっくりした自まつ毛最強すぎる、もうほんま可愛い」
「そんなことある！？！？ なんもせんでそのまつ毛！？！？ 前世ラクダかなんか！？！？」
「中井亜美ちゃん自まつ毛なん？！え？！なっが！！ なんか塗ったりしてるのか気になる！！」
メイク術の学び方は「YouTubeとかで、最近の女の子の動画を見て自分もこういう風にしてみようと」。衣装については「エキシビションはスカートがフリフリで、何段も重ねて作っているのでお気に入り。フリーはもともと青い衣装だったけれど、自分自身ピンクが好きだったので、中心部分にピンクを入れてもらった」と話した。
（THE ANSWER編集部）