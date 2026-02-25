Luovが恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』挿入歌「Misty Lie」を書き下ろし

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Luov（ルオブ）の新曲「Misty Lie」が、現在放送中のABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8回）の挿入歌に決定。

2月25日放送の#3にてオンエアされ、#4放送日の3月4日に配信リリースされる。

■『ラブパワーキングダム2』参加者の恋と重ねて書き下ろしたラブソング

「Misty Lie」は、『ラブパワーキングダム2』のためにLuovが初めて書き下ろしたラブソング。“モテ”てきた人生でも、手に入れたいと本気で想うときほど、あなたにだけは効かなくて…いつもの恋みたいにうまくいかない。歯車が合わなくても、傷つくことがわかっていても、私たちはそういうときほど飛び込んでしまう。嘘でもいいからと自分を赦しながら、恋においてだけは、なぜ自分でもどうすることもできない強い力に引っ張られてしまうのだろう。計算だけでは思うように進まない恋と、噛み合わない人間模様の歯車。参加者の恋と重ね、どこか甘酸っぱさを感じるピアノと、ふたりの道を祝福するようなストリングスに合わせて歌うHALDONA（Vo）の繊細で儚い歌声が、傷を撫でてくれるような楽曲となっている。

