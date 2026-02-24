TWICEモモ、レザージャケット×キャミワンピの甘辛コーデで美脚披露「大人っぽくて素敵」「モードなモモ最高」の声
【モデルプレス＝2026/02/24】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）が2月24日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を披露し、注目が集まっている。
◆TWICEモモ、キャミワンピ×レザージャケットで魅了
モモは「Onitsuka Tiger Milan Fashion Show on the 25th February 17：00 CET」とつづり、ミラノ・ファッションウィークでのオニツカタイガーのショーに出席することを告知。スラリと伸びた脚が際立つ淡いカラーのショート丈キャミソールワンピースに、オーバーサイズのレザージャケットを羽織り、アンニュイな表情で屋外に佇むショットや、ショーへの招待状の写真を複数枚投稿している。
◆TWICEモモの投稿に反響
この投稿には「スタイル良すぎる」「大人っぽくて素敵」「モードなモモ最高」「ミラノ楽しみすぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】