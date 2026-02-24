XG、コメント発表「これからもXGはXGとして歩み続けていきます」 プロデューサー逮捕受け【コメント全文】
HIPHOP／R＆Bグループ「XG」のプロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）が麻薬取締法違反（所持）の疑いで現行犯逮捕されたことを受け、「XG」は24日、公式Xを通じてコメントを発表した。
XGをめぐっては、酒井容疑者ら男4人が2月23日午前0時20分ごろ、愛知県内のホテルの一室でコカイン1袋を所持していた疑いで、警視庁薬物銃器対策課に現行犯逮捕された。
XGはファンに向け「いつも支えてくださっているALPHAZの皆さま、関係者の皆さまへ」と書き出し、「私たちからの言葉が遅くなってしまいごめんなさい」とコメント。「突然の出来事に、私たち自身も大きな驚きと戸惑いを感じながら受け止めています」と心境を明かした。
その上で「私たちはこれまでと変わらず、音楽と誠実に向き合い、XGとしての活動に誠実に取り組んでいきたいと思っています。そしてこれからも、一つ一つの活動を大切に、皆さまと一緒に進んでいきたいです」と今後の活動継続を強調。「これからもXGはXGとして歩み続けていきます」と結んだ。
あわせて発表された「一連の報道に関して」と題したコメントでは、「ALPHAZの皆さま及び関係者の方々に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。現在は警察の捜査に全面的に協力しているとし、「本件につきまして、XGの関与は一切ございません」と明言した。
さらに「アーティストの安全と心身の健康を最優先に、引き続き万全の体制でサポートを行ってまいります」とし、理解を求めた。警視庁は入手経路などについても詳しく調べている。
■XGコメント全文
いつも支えてくださっているALPHAZの皆さま、関係者の皆さまへ
私たちからの言葉が遅くなってしまいごめんなさい。
突然の出来事に、私たち自身も大きな驚きと戸惑いを感じながら受け
止めています。日頃から支えてくださっている皆さまの存在の大きさを、
あらためて強く感じています。
私たちはこれまでと変わらず、音楽と誠実に向き合い、XGとしての活動に誠実に取り組んでいきたいと思っています。そしてこれからも、一つ一つの活動を大切に、皆さまと一緒に進んでいきたいです。
これからもXGはXGとして歩み続けていきます。
温かく見守っていただけましたら幸いです。
XG
■一連の報道に関して
一連の報道に関して、ALPHAZの皆さま及び関係者の方々に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。
現在、警察による捜査が行われており、全面的に協力しております。
尚、本件につきまして、XGの関与は一切ございません。
アーティストの安全と心身の健康を最優先に、引き続き万全の体制で
サポートを行ってまいります。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
