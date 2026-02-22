松山英樹は32位、久常涼47位で最終日へ 26歳が6打リードで初V王手
＜ジェネシス招待 3日目◇21◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇7383ヤード・パー71＞タイガー・ウッズ（米国）がホストを務める米国男子ツアーは第3ラウンドが終了した。ツアー未勝利の26歳、ジェイコブ・ブリッジマン（米国）がトータル19アンダーで首位。後続に6打差をつけて最終日に向かう。
〈写真〉タテ振りからヨコ振りに 松山英樹のスイング
トータル13アンダー・2位にローキー・マキロイ（北アイルランド）。トータル12アンダー・3位にアルドリッチ・ポトギーター（南アフリカ）が続いている。「69」で回った松山英樹はトータル3アンダー・32位タイ。久常涼は「72」と落とし、トータル1オーバー・47位に後退した。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）はトータル5アンダー・22位タイにつけている。賞金総額は2000万ドル（約30億9900万円）、優勝者には400万ドル（約6億1900万円）が与えられる。
