Snow Man『それスノ』新企画「それスノ実話ジャッジメント」で人気芸人たちと究極のプレゼンバトル
TBSで毎週金曜夜に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。2月20日の放送は、新企画「それスノ実話ジャッジメント」がオンエアされる。
■一流芸能人のみぞ知る真実をプレゼンで披露
Snow Man vs 人気芸人による究極のプレゼンバトル「それスノ実話ジャッジメント」が開幕。3つのテーマに合わせて、それぞれチームの代表者が自身の体験や知識をもとに盛りいっさいなしの一流芸能人のみぞ知る真実をプレゼンで披露。
どちらがよりテーマにふさわしいプレゼンだったかを一般審議員50名がジャッジし、勝利したチームには豪華賞品が贈られる。
芸人チームには、狩野英孝、さらば青春の光・森田哲矢、ぱーてぃーちゃん・信子が参戦。そして、『それスノ』初登場となる東野幸治が審議長を務める。
■ラウールが岩本照の裏の顔を激白!?
「この仕事をしていなかったら一生知らなかったこと」というテーマでは、Snow Manチームの阿部亮平が、常識がひっくり返るようなプレゼンを披露。対する狩野は、一生に一度だけどんな願いでも叶えてくれる“ある場所”について語る。
「世間は知らないみんなに共有したい怖い人」というテーマでは、向井康二が受け入れられない苦手な人物を告白。そして、さらば青春の光・森田が語るテレビ業界の真の黒幕の正体とは!?
「好感度が高いあの人の裏の顔」では、ラウールが岩本照の裏の顔を激白。岩本のビジネス○○とは!? そして信子は、あのビッグタレントの意外すぎる裏の顔を語る。そして、まさかの本人がスタジオに登場で大波乱の展開に。
大熱戦のプレゼンバトルを制するのはどちらのチームなのか。『それSnow Manにやらせて下さい』は、2月20日19時54分から放送。Snow Manのプレゼン力に注目だ。
(C)TBS
■番組情報
TBS『それSnow Manにやらせて下さい』
02/20（金）19:54～20:55
出演者：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）
ゲスト（五十音順）：狩野英孝、信子（ぱーてぃーちゃん）、森田哲矢（さらば青春の光）
審議長：東野幸治
進行：若林有子（TBSアナウンサー）
■関連リンク
『それSnow Manにやらせて下さい』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/sore_snowman/
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43
https://mentrecording.jp/snowman/