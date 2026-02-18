高木菜那、高木家の総メダル数明かす→スタジオ驚き 美帆に期待「最高の滑りを」【ミラノ・コルティナ冬季五輪】
元スピードスケート選手の高木菜那（※高ははしごだか、33）が、18日放送の日本テレビの報道番組『news every.』（月〜金 後3：50）に出演。妹・美帆（31）を含めた高木家の五輪での総メダル獲得数を明かし、スタジオが驚いた。
【写真】レアなピンバッジがズラリ！ストラップについたバッジを披露した高木菜那
菜那は、冬季五輪が行われているイタリア・ミラノから中継で登場。高木家の五輪でのメダルの総数を聞かれ、「メダルは13個になりまして」と回答。スタジオが驚いた。
続けて「日本人で一番獲得している方が13個みたいなので、妹が勝てば、高木家で最高記録になる。美帆頑張れ」と話し、美帆に期待した。
1500メートルが控える妹に向けて「結果を残せる選手、残せない選手が出るのがスポーツであり、五輪。その中で（美帆が）ずっと頑張ってきたのを見てきたので、姉として（美帆の）最高のガッツポーズが見たいので、高木選手らしい最高の滑りをしてほしい」とエールを送った。
