元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、17日深夜放送の同局系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（火曜深夜1時30分）に出演。自身がプロデューサーを務める「あちこちオードリー」の大ピンチを振り返った。

先週の番組表を振り返るコーナー。佐久間氏は「自分の番組にタイムテーブル上で大ピンチがあって。オードリー若林君が1週間声出なくて」と、オードリー若林正恭が体調不良で休養し、急きょ番組を欠席した時のことを回想。「『あちこちオードリー』の収録が2回そこにぶつかったの。なんでかって言うと、オードリーがNFLの仕事で海外に行くから詰めて撮ってたんです」と説明し、「2回収録で3本あるんですけど、全部若林君がいない」と状況に苦笑した。

対応策として「来たゲストの中で回せそうな人にお願いしようと思って。1回目はAマッソの加納にやってもらって。次の週が（アルコ＆ピース）平子君がいたので、若林君のところに来てもらって」。しかし「3本目がフリートークで、木村昴さんとかがゲストなんだけど、聞き出す人がいない。春日はそういう人じゃない。春日っていい意味でも悪い意味でも人に興味がないんで。起きたことは好きだけど、インタビューはできない」と若林の相方である春日俊彰には向かないと判断したという。佐久間氏は「だから悩みに悩んで当日電話して、パンサー向井君がたまたま来られて代わりにやってもらって撮った」と向井に感謝しつつ、大慌ての収録を振り返った。

話を聞いていた伊集院光は「いないとより分かる、若林君のありがたみ。あと春日のそういう時の役にたたなさも見られる」と笑っていた。