【シャトレーゼ】「今年こそ食べられますように」季節限定のイチゴスイーツが注目集める「艶やかで甘酸っぱい」
シャトレーゼの公式Instagramは1月31日に投稿を更新。季節限定のイチゴスイーツを紹介しました。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
【画像】艶やかでおいしそうなイチゴスイーツ
コメントでは、「今年こそ食べられますように」「今日食べました」「美味しかったですよ」と、注目の声や食べた人からの感想が集まりました。
(文:All About ニュース編集部)
「艶やかで甘酸っぱいフレッシュ苺と果肉入りソース」「艶やかで甘酸っぱいフレッシュ苺と果肉入りソース」「カスタードが入ったホイップクリームと敷き詰めた苺の断面が美しい『プレミアム苺フレジェ』はいかが」とつづり、1枚の画像を投稿。断面も美しい期間限定スイーツを紹介しました。
「福岡県産あまおう苺を66％使用」期間限定のイチゴスイーツを多数取り揃えているシャトレーゼ。1月26日には「たい焼き最中アイスから福岡県産あまおうが登場」とつづり、イチゴの味わいが楽しめるたい焼き最中アイスを紹介しました。「使用している苺のうち福岡県産あまおう苺を66％使用」しているという限定の味わい、気になる人はチェックしてみては。
