新人タレントの羽瀬レイナが、記念すべき初グラビアに挑戦。

「和気あいあいとした現場だったので、リラックスして撮影に挑むことができました！ 憧れの川瀬もえさんをグラビア誌面などで観て研究しています。私はクールっぽい表情が多いので、今後はもっと表情のパターンを増やしていきたいです。

まだ新人なので、たくさん経験を積んでいきたいです。いろんなシチュエーションで撮影してみたいな」

福岡から上京してきた。

「前職は会社員でした。じつは高校3年間はアイドル活動をしていたので、芸能の経験があったんです。でも『やり切ったかな』という気持ちが強く、いったん芸能活動を終えました。その後は専門学校を卒業してアイリストに。まつエクなど目のまわりを施術する仕事ですね。そして前述の会社員をしていた期間にSNSで川瀬もえさんを見つけて、もう一度芸能活動をしたいと上京。注目ポイントは、くびれと脚です。もっと活躍したいので、応援お願いします！」

はせれいな

26歳 1999年11月24日生まれ 福岡県出身 T165・B85W58H90 端正な顔立ちと美しいくびれが魅力の王道美女。ゼロイチゲーム部所属、趣味はサバゲー。そのほか最新情報は、公式X（@reina_hase）、公式Instagram（@ hasereina）にて

写真・大藪達也

スタイリスト・野田陽子（ミタケイショウ）

ヘアメイク・海瀬志津奈（JULLY）