『TRIGUN STARGAZE』第4話「From Order To Chaos」あらすじ＆先行カット公開！
1月10日（土）23：00からの放送開始となる、シリーズ最終章『TRIGUN STARGAZE』。第4話のあらすじと先行カットが公開された。
1995年〜2007年にわたり連載された内藤泰弘による人気ガンアクションコミック『トライガン』。砂漠の星 ノーマンズランドを舞台とした壮大で作りこまれた世界観と、主人公・ヴァッシュが紡ぎだす己の運命へと立ち向かう戦いと葛藤は、今なお世界中で愛されている。
そんな不朽の名作が、アニメスタジオ「オレンジ」と各界のエキスパートたちにより、『TRIGUN STAMPEDE』として再始動。新生・トライガンとして世に放たれた。最新の3DCG技術を用い、細部まで作りこまれた圧倒的な映像美、TVアニメとは思えない熱量・スケールで描かれ、作品ファンだけでなく、多くのアニメファンをうならせた。
そして待望のシリーズ最終章『TRIGUN STARGAZE』がいよいよ2026年1月に放送決定。世界を巻き込み街ひとつまるごと壊滅状態に追い込んだ＜ロスト・ジュライ＞から2年半後の世界。不殺を誓ったガンマン「ヴァッシュ・ザ・スタンピード」と人類の殲滅をもくろむヴァッシュの兄「ミリオンズ・ナイヴズ」との最後の戦いがついにアニメーションで描かれる。
2025年3月に『TRIGUN STARGAZE』のティザービジュアルが公開されると、SNSでは【トライガン】、キャッチコピー【生きて、苦しめ。】がトレンド入り。日本国内のみならず、海外でもシリーズ最終章の幕開けに大きな盛り上がりを見せている。
そして、この度1月31日（土）23時より放送開始する第4話のあらすじ・場面写真が 公開された。
＜第4話「From Order To Chaos」あらすじ＞
ニコラス、そしてメリルにミリィも加わり、ヴァッシュはつかの間の穏やかな時間をホームで過ごしていた。一方、＜ロスト・ジュライ＞で肉体を失ったミリオンズ・ナイヴズの復活を目論むコンラッドたちは、ロストテクノロジーで作られた飛行船「方舟」でプラントの強奪と大量虐殺を繰り返していた。大地を血で染め続ける彼らはホームにある大量のプラントを狙うべく、新たな刺客を送り込んでくる。
＞＞＞第4話先行カットをすべてチェック！（写真6点）
（C） 2026 内藤泰弘・少年画報社／「TRIGUN STARGAZE」製作委員会
