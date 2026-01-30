【PrimeVideo】2026年2月の新着作品：劇場版『トリリオンゲーム』やNumber_i全国ツアーなど独占配信
動画配信サービス「Prime Video」は、2月に配信開始となる新着作品ラインアップを発表した。昨年公開された話題の日本映画、米倉涼子主演のPrime Original『エンジェルフライト THE MOVIE』やNumber_iの全国ツアー最終公演の独占配信もある。
【画像】主な配信作品のキービジュアル
昨年2月に公開され、興行収入20.5億円の大ヒットとなった劇場版『トリリオンゲーム』を、2月27日から見放題独占配信。世界を覆すハッタリ男・ハル（目黒蓮）と凄腕エンジニア・ガク（佐野勇斗）が、「日本初のカジノリゾート」開発という国家規模のマネーゲームに挑む。
そのほか、長尾謙杜と山田杏奈がダブル主演を務めた『恋に至る病』（2月20日）、長澤まさみが江戸の天才絵師・葛飾北斎の娘で、当時としては珍しい女性の浮世絵師として活躍した応為を力強く演じた『おーい、応為』（2月10日）、芳根京子主演『君の顔では泣けない』（2月20日）、堤真一と山田裕貴が出演する『木の上の軍隊』（2月27日）などが配信される。
音楽作品では、『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』を2月14日から独占配信。全国25公演・約30万人を動員したツアーの最終日、さいたまスーパーアリーナ公演の模様を収録した映像で、熱狂に包まれたライブを追体験できる。
Prime Videoでは、これらの作品がプライム会員特典として追加料金なしで視聴できる。※視聴には会員登録が必要。配信開始日は変更になる可能性あり。
■映画（日本）
2月1日（日）
『遺書、公開。』
2月6日（金）
『GEMNIBUS vol.1』
2月10日（火）
『おーい、応為』 ＊独占配信
2月13日（金）
Prime Original『エンジェルフライト THE MOVIE』 ＊独占配信
2月20日（金）
『君の顔では泣けない』 ＊独占配信
『恋に至る病』 ＊独占配信
2月26日（木）
『サイレントラブ』
2月27日（金）
劇場版『トリリオンゲーム』 ＊見放題独占配信
『木の上の軍隊』 ＊見放題独占配信
■映画（海外）
2月1日（日）
『素顔のままで』
『バーン・クルア 凶愛の家』
『フェラーリ』
『マイ・インターン』
2月4日（水）
Prime Original『リレーションシップ・ゴール』 （Relationship Goals／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
2月5日（木）
『インデペンデンス・デイ2025』
2月13日（金）
『TITANE/チタン』
2月15日（日）
『DROP ドロップ』 ＊見放題最速配信
2月22日（日）
『ウルフマン』 ＊見放題最速配信
2月25日（水）
Prime Original『ザ・ブラフ ブラッディ・メアリーの戦い』（The Bluff／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
■映画（韓国）
2月1日（日）
『勇敢な市民』
■テレビドラマ（日本）
2月1日（日）
『奥様は、取り扱い注意』
『肝臓を奪われた妻』
■テレビドラマ（海外）
2月11日（水）
Prime Original『アレックス･クロス 〜狙われた刑事〜』 シーズン2（Cross／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
■テレビドラマ（アジア）
2月1日（日）
『与君歌〜乱世に舞う運命の姉妹〜』
2月4日（水）
『シンデレラ・ラブ』
2月5日（木）
『エキセントリック・ロマンス』
2月11日（水）
『公子の花嫁〜溺愛される甘い結婚〜』
『恋恋江湖〜運命の愛の見つけ方〜』
2月18日（水）
『萌医甜妻〜ボクの可愛いお医者さん〜』
2月25日（水）
『うっかり拾った恋なのに』
■テレビアニメ（日本）
2月4日（水）
『名探偵プリキュア！』
2月20日（金）
『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド / 戦闘潮流』
『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』
『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編』
『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』
『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』
『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』
2月27日（金）
『贄姫と獣の王』
『結城友奈は勇者である』
『結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-/-勇者の章-』
『結城友奈は勇者である-大満開の章-』
『夢見る男子は現実主義者』
■テレビアニメ（中国）
2月5日（木）
『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』
■音楽
2月14日（土）
『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』 ＊独占配信
