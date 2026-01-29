＜義母に返品する？＞家事や育児はしないのに「フルタイムで働け！」あなたの妻でいるメリットとは…？
子どもが小さいうちは、ママの働き方がパートや時短勤務などになることもあるでしょう。子どものお迎えや家事などもあり、遅くまで仕事をするのが難しいからですね。でも収入の面ではフルタイムで働いた方がよいため、旦那さんから要望が出ることもあるのかもしれません。ママスタコミュニティのあるママからこんな投稿がありました。
『旦那から、「時短勤務でなくフルタイムで働いてほしい、でも自分は家事育児ができない」と言われた。旦那は7時頃に家を出て21時前に帰宅しているから、ほとんど何もしない。私は今は育休中で4月から時短勤務になるから、「夜のうちにできるゴミ出しや洗濯物干し、自分の分の夕食の片付け（食洗機を回すだけ）はやってほしい」と伝えたら、そう返された。そこで「私がフルタイムで家事育児ができたら、あなたはATMになると自分で言っているわけね。一緒に住まず、お金だけ入れてくれたらいいよ」と言ったら、義母に相談している。旦那が言った言葉を、私が言い換えただけなのに』
息子を庇う義母。でも投稿者さんに論破されて……
『義母も義母で「あの子は大黒柱で働いているのだから、優しくしてあげて。あの子がいないと困るでしょ？」だって。旦那がいる方が面倒くさい。お金だけ入れてくれればいい。旦那の給料では家族が最低限生活できるギリギリのライン。私が仕事を辞めたら子どもの教育費はどうしたらいいのか？ お義母さんが出してくれるのか？ と聞いたら、あわてて電話を切ったよ』
旦那さんが相談を持ちかけた義母からは、「息子を大切にしてほしい」と言われました。でも投稿者さんからすれば、「旦那さん自身は仕事だけをして、人にはフルタイムで働きながら家事や育児をするように言う人」ですから、大切に思うのは難しいかもしれません。義母は、旦那さんを「大黒柱」「いないと困るでしょ？」と言いますが、投稿者さんだって仕事や家事育児をして家庭を支えています。旦那さんが生活に余裕が出るくらい稼ぐならいいのですが、残念ながらそうではありません。投稿者さんが仕事や家事育児をしなければ、困るのは旦那さんですよね。また、そのような状況で義母に「助けてくれるのか？」と聞けば、その場を逃げる始末ですから、義母も身を削ってまで助けてくれる気はないのでしょう。
そんな旦那さん、必要なの？
『自分が喧嘩をふっかけてきて、やり込められたら「ママに泣きつくようなお子ちゃま旦那」って必要？』
『私なら、「何もできない、する気もない、それなのにフルタイムで仕事をして稼いでこい」と言う旦那は、義母に返品したいわ。ずっとママに面倒をみてもらえばいいんだよ』
旦那さんは「家事や育児はできない」と言っています。確かに朝早く家を出て帰宅時間も遅いので、時間的には難しいのでしょう。でも早朝や帰宅した後や休日には時間を作ることができますよね。それを考えないのは、もともと家事育児をする気がないからでしょう。また投稿者さんから少しきついことを言われただけで、義母に泣きついていることに、他のママたちは引いてしまっているようです。投稿者さんがある程度の収入を見込めるのであれば、旦那さんを義母にお返しするという選択肢もありそうですね。
旦那さんの方が「投稿者さんを都合よく使おう」と思っているのでは？
『旦那が、投稿者さんのことを「ATM機能付き家政婦」だと思っているよ』
旦那さんに対して投稿者さんはATMという言葉を使っています。投稿者さんが家事育児をするならば、旦那さんがATMの役割を果たすという意味合いでした。でも旦那さんの主張を考えてみると、むしろATMと思われているのは投稿者さんの方かもしれません。フルタイムで働いた収入を家庭に入れながら家事育児をするのですから、ATMのうえ家政婦の役目もプラスしていますね。旦那さんの考えは、旦那さん自身にとって都合のよいことばかりです。これに納得するのは難しいのではないでしょうか。
投稿者さんには別居する気持ちも
『子どもが生まれたのに、「自分は全く生活を変える気はなく、子どもを育てるうえで仕事する妻と協力する気もない」と言っているわけでしょ。こんな旦那いるの？ お金さえ出してくれたら、いてもいなくても一緒じゃん。むしろいない方が家事が助かるだけマシだよね。一気に情も冷めるわ』
『「フルタイムで働いて、家事育児を全部しろ」って、一緒に生活するメリットが妻側には何もないじゃん。子どもが大学卒業するまでの学費含めて養育費を出してくれるなら、即別居』
子どもが生まれてこれから子育てをしていくわけですが、旦那さんからは協力する気持ちが感じられません。仕事があるのはわかりますが、空いた時間でできることもあるでしょう。それも最初からできないと言っているのですから、それならば「ATMとして、今以上に稼いできて！」と思ってしまいますね。また旦那さんがいるだけで1人分の家事が増えてしまうため、別に暮らすことも視野に入ってくるでしょう。
『本当に、ちゃんと子どもを育てられるだけのお金を入れてくれれば、別居でもいいかなと思っている』
投稿者さんも「お金の問題が解決するならば、旦那さんと離れて暮らしてもいいのでは？」と心が揺らいでいます。物理的な負担もそうですが、何もしようとしない旦那さんの気持ちを受け入れるのが嫌なのかもしれませんね。今後は何かのきっかけで旦那さんの考えが変わるかもしれませんが、変わらないのであれば投稿者さん自身も旦那さんとの関係を考えていく必要がありそうです。