ÀÐÀî¡¦Ä»¼è¤Ç¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡×È¯É½¡¡¸òÄÌ¤Ë¤â¤¹¤Ç¤Ë±Æ¶Á¤¬¡Ä
º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯¡¦ºÇÄ¹´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢25Æü¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇºÆ¤ÓÂçÀã¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¤äÄ»¼è¸©¤Ç¤ÏÀã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï24Æü¤«¤é¶¯¤¤Àã¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¤Ç¤ÏÊõÃ£»Ö¿åÄ®¤Ç¸áÁ°3»þ¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¤Ë28cm¡¢Ä»¼è»ÔµÈÊý¤Ç¸áÁ°5»þ¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¤Ë30cm¤ÎÀã¤¬¹ß¤ë¤Ê¤É¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Ï25Æü¤Þ¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï26Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ³¤Â¦¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¶¯¤¤Àã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
26ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¤Î¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤Ç70cm¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤ÂçÀã¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸òÄÌ¤Ë¤â¤¹¤Ç¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NEXCOÃæÆüËÜ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°6»þ¸½ºß¡¢Ì¾¿À¹âÂ®¤ä¿·Ì¾¿À¹âÂ®¡¢Ì¾ºå¹ñÆ»¤Ê¤É¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Æ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°Âçºå´Ö¤ÎÅìÀ¾¤Î¸òÄÌ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËJRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¤Ï»ÏÈ¯Îó¼Ö¤«¤éÌ¾¸Å²°±Ø¤ÈµþÅÔ±Ø¤Î´Ö¤ÇÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£