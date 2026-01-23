¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬°Â¤¤¡ª¡Èº£¤¬¤Þ¤µ¤Ë¿©¤Ù»þ¡É¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¡×°û¿©Å¹¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤â¾Ð´é¡Äº£¸åÃÍ¾å¤¬¤ê¤Î²ÄÇ½À¤â
´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¥¹¡¼¥×¤¬¥¿¥Ã¥×¥ê¤·¤ß¤³¤ó¤À¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¡£
¤½¤Î¼çÌò¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¡×¤Î²Á³Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥ÄÀìÌçÅ¹ rolls¡×¤Ï¡¢¤È¤í¤È¤í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÂç¤¤Ê¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¼«Ëý¡£
2025Ç¯¡¢ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÌîºÚ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·Âç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤Ï°ìÅ¾¡¢»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤¬°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥ÄÀìÌçÅ¹¡Örolls¡×Å¹¼ç¡§
ÄÌ¾ï1300±ß¤¯¤é¤¤¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï1¥±¡¼¥¹6¸ÄÆþ¤ê¤Ç800±ß¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£µîÇ¯¤ÏÁ´Á³Âç¤¤¯°é¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤âº£Ç¯¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬´¬¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
23Æü¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯12·î¤Î¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯¡Ë¡×¤Ï¡¢¥³¥á¹âÆ¤â¤¢¤êÁ´ÂÎÅª¤Ë2.4¡ó¾å¾º¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï50¡ó°Ê¾å²¼Íî¤·¡¢¼ê¤Ë¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Î¤³¤Î»þ´ü¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä1¶Ì410±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤ÇÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¢¥¥À¥¤¤Ç¤â¡¢170±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤ÈÈ¾³Û°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çã¤¤ÊªµÒ¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èô¤Ó¤Ä¤¤¤ÆÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¯ÃËÀ¤Î¥«¥´¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬»³À¹¤ê¤Ë¡£
ÃËÀ¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Á¥µ¥é¥À¤ò¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌµÎÁ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ°Â¤¤¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¥À¥¤¡¦½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¡§
¤ª¤ª¤à¤Í³°¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌîºÚ¤¬Á´ÈÌÅª¤Ë°Â¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î°Â¤µ¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¥À¥¤¡¦½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¡§
±«¤¬¤º¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢¡ÈºÇ¶¯ºÇÄ¹´¨ÇÈ¡É¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À®°é¤¬¤À¤¤¤Ö»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡Èº£¤¬¤Þ¤µ¤Ë¿©¤Ù»þ¡É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£