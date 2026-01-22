国土交通省が２０日発表した２０２５年の訪日外国人客数は前年比１６％増の約４２７０万人となり、２年連続で過去最高を更新した。

このうち中国人客が３０％増の約９１０万人で全体を押し上げたが、日中関係の悪化に伴い、２５年１２月は前年同月比４５％減と急減した。中国人客は回復の兆しを見せておらず、今後の訪日客数の伸び悩みにつながる可能性がある。（仁木翔大、石川泰平）

消費額も更新

年間の訪日客数が４０００万人を超えたのは初めて。全体の約２割を占める中国人客の増加に加え、欧米と豪州からも２２％増の約７２０万人と伸びた。

訪日客による２５年の消費額も１７％増の約９・５兆円となり、３年連続で過去最高を更新した。

訪日客は１３年に１０００万人を超えて以降、順調に増加を続け、１８年に３０００万人を突破。コロナ禍で一時的に落ち込んだが、２３年から大きく回復している。円安の進行により、日本での宿泊や買い物が割安となったことも追い風となり、初めての４０００万人超えにつながった。

渡航自粛

懸念されるのが、中国からの訪日客の減少だ。高市首相の台湾有事を巡る国会答弁に端を発した中国政府による日本への渡航自粛の呼びかけを受け、中国からの訪日客は急速に減っている。

観光庁の調査によると、コロナ禍前の１９年７〜９月期は、中国人客に占める団体ツアー客の割合は３３・７％だったが、２５年７〜９月期は１７・２％に下がっている。そのため、当初から「渡航自粛は団体客が中心で影響は少ない」（ホテル関係者）との見方があった。

しかし国内の空港では、中国の航空会社による減便が続き、関西空港は２５年１２月に中国本土と結ぶ国際線が前年同月比４割減少。成田空港でも２割程度の減便が続いている。

特に中国人客は訪日客の消費額の約３割を占めている。高島屋では、２５年１２月の中国人客の売上高が３５％減になったという。

政府は「３０年に訪日客数６０００万人、消費額１５兆円」とする目標を掲げているが、中国人客の回復が遅れれば、達成に黄信号がともりかねない。

長期化か

２月には、例年多くの中国人客が訪れる春節（旧正月）に伴う大型連休を控え、影響がさらに深刻化する可能性もある。

金子国交相は２０日の記者会見で、中国政府の渡航自粛の呼びかけによる影響を引き続き注視する考えを示したうえで、「様々な国や地域からの訪日の促進に取り組みたい。中国からの訪日客が一日でも早く戻るような努力もしなければならない」と述べた。

三菱総合研究所の田中嵩大研究員は「日中の政治的な歩み寄りがなければ、影響の長期化が想定される。少なくとも、春節の期間の影響は避けられない。中国人客は買い物での消費が多く、百貨店などへの影響を注視する必要がある」と指摘している。