¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥¥à¡¦¥Ï¥½¥óÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ç¶ÛµÞ²ÃÆþ¤Î¥Þ¥Æ¥ª¡¡·ÀÌóÄ¾¸å¤Ë¿É¤é¤ÄÉ¾²Á¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î´üÂÔ³°¤ì¡×
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¤Ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê¶â²ÏÀ®¡á£³£°¡Ë¤¬±¦¼êÃæ»Ø¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Êì¹ñ¤Î´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¶ÚÃÇÎö¤·¡¢Á´¼£¤Þ¤Ç¤Ë£´¡Á£µ¤«·î¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡££³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ç¤Î³«Ëë¤âÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î½é¤Ã¤Ñ¤Ê¤«¤éÍ··â¼ê¤ò¼º¤¦»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢µåÃÄ¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ£±£¹Æü¡ÊÆ±£²£°Æü¡Ë¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ä¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Þ¥Æ¥ªÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤È£±Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¡££²£²Ç¯¤Ë¤Ï£³£µÅðÎÝ¤ÇÅðÎÝ²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î²¼ÇÏÉ¾¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£È£Ô£È£Â¡×¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤ÎÂåÂØ°Æ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¤«¤Ê¤ê´üÂÔ³°¤ì¤À¡×¤ÈÄ¶¿É¸ý¡£¡Ö¥Þ¥Æ¥ª¤Ï¹µ¤¨Áª¼ê¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¤Ç¤¹¤é¡¢¤«¤Ê¤êÊªÂ¤ê¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¡£¼éÈ÷¤ÏÂ¿ºÌ¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÂÇ·âÌÌ¤âÄÌ»»£Ï£Ð£Ó¡¥£¶£²£¹¤È·è¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤À¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤¬È´¤±¤¿Í··â¼ê¤ÎÂåÌò¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É²ÃÆþ¤·¤¿¥Ç¥å¥Ý¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿½Ð¾ì¤Ï£³£³»î¹ç¤È¾¯¤Ê¤¯¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¥à¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥Ç¥å¥Ý¥ó¤Ë»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò´ê¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥Þ¥Æ¥ª¤¬ÉÑÈË¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Èº£¸å¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£