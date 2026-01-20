自民党の高市早苗総理が１９日、会見を開き、２３日の衆院解散を表明した。自身が総理でいいのかどうか、主権者である国民に決めてもらうと発言し、ネットでは「ローランド解散」などと話題になっている。

高市総理は会見で「高市早苗が首相でよいのかどうか。今。主権者たる国民の皆様に決めていただくしかないと考えた」と、解散理由を説明。「私も首相としての進退をかける。高市早苗に国家経営を託していただけるのか、国民に直接判断をいただきたい」とし、高市政権か、それ以外の政権かを国民の判断に委ねるとした。

高市総理か、それ以外か…という部分から、一部識者からは、「俺か、俺以外か」でおなじみのカリスマホスト・ＲＯＬＡＮＤをもじって「ローランド解散」と名付ける人も。ＴＯＫＹＯ ＦＭ「ＯＮＥ ＭＯＲＮＩＮＧ」では、ダイヤモンドライフ編集長の神庭亮介氏が「俺か、俺以外か。高市か、それ以外か。ローランド解散と名付けたい」と発言。フジテレビ「サン！シャイン」でも解説委員長の松山俊行氏が「ローランド方式」などと発言していた。

ネットでも「え、なんのために解散するんだろ 私か、私以外かって、ローランドかよ」「ローランド解散て何やねんｗｗｗ」「ローランド解散って言い方は嫌だな…」「高市総理かそれ以外かって事らしい なんか流行りそうなワードｗ」「いい例えでワロタ ナイスです」などの声が上がっていた。