¡Ö½Å¤¤¤Û¤¦¤¬Íú¤­²ó¤»¤ë¡×¤³¤ì¤«¤é¤Î·¤¤Ï¡Ö·Ú¤¯¤Ê¤¤¡×Êý¤¬¤¤¤¤ÍýÍ³

½Õ¤Þ¤Ç¡¦½Õ¤«¤é¤â³èÌö¤¹¤ë¥·¥å¡¼¥º¥ê¥¹¥È
º£¤Î»þ´ü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ãå¤ëÉþ¤ÎÁÇºà¤¬Çö¤¯¡¢·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Â¸µ¤Ë¤Ï¤à¤·¤í³Î¤«¤Ê¡Ö½Å¤µ¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥ë¡¼¥º¤Ê¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤¹¤½¤«¤éÇÁ¤¤¤Æ¤âËä¤â¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¡£È©¤ÎÏª½Ð¤¬Áý¤¨¤ë¥ß¥Ë¥Ü¥È¥à¤ä¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¥¹¥«¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤ë°ÂÄê´¶¡£º£¤È½Õ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ö½Å¤µ¤Î¤¢¤ë·¤¡×¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¹õ
¥Ñ¥Æ¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥º¡Ê7¡Ë 39,600±ß¡¿¥Ú¥ê¡¼¥³ ¥µ¥Ë¡¼¡Ê¥¢¥Þ¥ó¡Ë
´ðËÜ¤Î¹õ¤Ï¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÂ¸ºß´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£¥³¥ó¥µ¥Ð¤ÊÁõ¤¤¤Ë¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÊÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¥ß¥Ë¥Ü¥È¥à¤Î½Å¿´¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤Ë¤â½ÅÊõ¡£¹Ã¤ò¿¼¤¯Ê¤¤¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¡¢¤«¤«¤È¤ò¥Û¡¼¥ë¥É¤¹¤ëÉý¹¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£È©¤ÎÏª½Ð¤ò¤¢¤¨¤ÆÍÞ¤¨¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¥£¤ÊÀß·×¤¬¡¢ÂÐÈæ¸ú²Ì¤ÇÂ¼ó¤ò¶Ã¤¯¤Û¤É²ÚÔú¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Ñ¥Æ¥ó¥ÈÆÃÍ¤Î±ð¤á¤¤Ç¡¢½Å¤¿¤á¤Î¹õ¤Ë¥¥ì¤ò¥×¥é¥¹¡£
¥´¡¼¥ë¥É¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ä¤¤Î¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼
¥Ö¥é¥¦¥ó¥á¥¿¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ä¤¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ê2.5¡Ë 24,200±ß¡¿¥ë ¥¿¥í¥ó¡Ê¥ë ¥¿¥í¥ó Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤Å¹¡Ë
½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥¶¡¼¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤¿¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡£µ¤³Ú¤ÊÁõ¤¤¤ËÉ÷³Ê¤ò½É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«½÷À¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾å¾è¤»¤Ç¤¤ë¡£¤Ï¤¯¤¿¤Ó¤ËÌ£¤ï¤¤¤¬¿¼¤Þ¤ë¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡£¤ä¤äÂÀ¤á¤Ë¤»¤ê½Ð¤·¤¿¥½¡¼¥ë¤Î¹õ¤¬Âç¤Ö¤ê¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î°ú¤Äù¤á¤Ë¤Ò¤ÈÌò¡£
°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ëÂ¸µ ¡Ö¼Á´¶¤Î¤¢¤ë¥Ì¡¼¥É¥«¥é¡¼¡×
¥Ö¥é¥¦¥ó¥¹¥¨¡¼¥É¥ß¥å¡¼¥ë¡Ê6.3¡Ë 29,700±ß¡¿¥â¥ê¡¼¥Ë¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥È¥ì¡¼¥º ¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¡Ë
Áª¤Ö¤Ù¤¤Ï½ÕÀè¤Þ¤ÇÄ¹¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¡£¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¤³¤½¡¢¥É¥é¥¤¤Ê¼Á´¶¤Ç·Ú¤µ¤ò¡£ÀèºÙ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤À¤«¤é¡¢¥Ò¡¼¥ë¤¬Äã¤¯¤Æ¤â¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥¥ì¡×¤Ï°Ý»ý¡£
