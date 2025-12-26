JAXA¤Î¾®ÏÇÀ±Ãµººµ¡¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡×¤Ï2026Ç¯7·î5Æü¤Ë¾®ÏÇÀ±¥È¥ê¥Õ¥Í¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤
JAXA¡á±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤Ï2025Ç¯12·î19ÆüÉÕ¤Ç¡¢¾®ÏÇÀ±Ãµººµ¡¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡×¤Î³ÈÄ¥¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡ô¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¾®ÏÇÀ±¡ÖTorifune¡Ê¥È¥ê¥Õ¥Í¡Ë¡×¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤¤¬2026Ç¯7·î5Æü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÈÄ¥¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó1¤ÄÌÜ¤ÎÃµººÂÐ¾Ý¡¡ÂÚºß¤Ï¤»¤º¤Ë¹âÂ®¤ÇÄÌ²á
JAXA¤Î¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡×¤Ï¡¢2019Ç¯2·î¤È7·î¤Ë¾®ÏÇÀ±¡ÖRyugu¡Ê¥ê¥å¥¦¥°¥¦¡Ë¡×¤ÇºÎ¼è¤·¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤ò2020Ç¯12·î¤ËÃÏµå¤Ø»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¸å¡¢¼¡¤Î¾®ÏÇÀ±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³ÈÄ¥¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÈÄ¥¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃµººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾®ÏÇÀ±¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï2031Ç¯7·î¤ËÅþÃåÍ½Äê¤Î¾®ÏÇÀ±¡Ö1998 KY26¡×¤Ç¤¹¡£2025Ç¯9·îÈ¯É½¤Î¸¦µæ¤Ç¤ÏÉýÌó11m¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤Ê¾®ÏÇÀ±¤Ç¡¢¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡×¤Ï¤½¤Î¼þ°Ï¤òÈô¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾®ÏÇÀ±É½ÌÌ¤Ø¹ß²¼¡¦¾å¾º¤¹¤ë¥¿¥Ã¥Á¥À¥¦¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢2026Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤Ãµºº¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤ÎTorifune¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡×¤ÏTorifune¤Î¶á¤¯¤òËèÉÃÌó5km¤È¤¤¤¦ÁêÂÐÂ®ÅÙ¤ÇÄÌ²á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡×¤Ë¤è¤ëTorifune¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤Æü¡áTorifune¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ëÆü¤Ç¤¹¡£ºÇÀÜ¶á»þ¹ï¤ÏÃµººµ¡¤Î±¿ÍÑ¾õ¶·¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ìó5»þ´Ö¼þ´ü¤Ç¼«Å¾¤¹¤ëTorifune¤Î¤É¤³¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ì¤Ð¤è¤êÎÉ¤¤¥Ç¡¼¥¿¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¤ä³¤³°¤Ë¤¢¤ëÃÏ¾å¶É¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤Æü¤¬¶áÉÕ¤¤¤¿º¢¤Ë²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹âÂ®¤Ç¤¹¤ì°ã¤¦¾®ÏÇÀ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±ÀÜ¶á¤·¤Æ´ÑÂ¬¤¹¤ëÍ½Äê
ÃÏµå¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿Ìµ¿ÍÃµººµ¡¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¹âÂ®¤ÇÀÜ¶á¤¹¤ë¾®ÏÇÀ±¤È¤¹¤ì°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¶á¤¯¤òÄÌ²á¤·¤Ê¤¬¤é´ÑÂ¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
JAXA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ryugu¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òºÎ¼è¤·¤¿¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡×¤Ï¡¢¾®ÏÇÀ±¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é¾Ü¤·¤¤´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡×¤¬Torifune¤ÎÎÉ¤¤´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤»þ¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Torifune¤Ø¶áÉÕ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤»þ¤Î¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡×¤ÈTorifune¤ÎÁêÂÐÂ®ÅÙ¤Ï¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤êËèÉÃÌó5km¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Torifune¤ÎÉý¤ÏÊ¿¶ÑÌó450m¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢·×»»¾å¡¢¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡×¤Ï0.1ÉÃ¤¢¤ì¤ÐTorifune¤ò²£ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¹âÂ®¤ÇÀÜ¶á¤·¡¢ÄÌ²á¤·¤Æ¡¢Èô¤Óµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉý¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¿äÄêÃÍ¤Ç¤¹¤·¡¢Torifune¤ÏºÙÄ¹¤¤·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¶áÉÕ¤¤¹¤®¤ë¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡×¤ÎTorifune¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¼Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤ÇºÇÀÜ¶áµ÷Î¥¤ò·èÄê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Æñ¤·¤¤±¿ÍÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡×¤Î±¿ÍÑ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤»þ¤ËTorifuneÉ½ÌÌ¤«¤é1kmÄøÅÙ¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Torifune¤ÎÎÉ¤¤¥Ç¡¼¥¿¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È°Ê³°¤Ë¤â¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÀÜ¶á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡×¤Î¥«¥á¥é¤Ïµ¡ÂÎ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¾®ÏÇÀ±¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾®ÏÇÀ±¤Î¸«¤«¤±¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃµººµ¡¤Î»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Î¥¤ì¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏTorifune¤Î¸«¤«¤±¤ÎÆ°¤¤¬Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ãµººµ¡¤Î»ÑÀª¤â¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¹¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¶áÉÕ¤¤¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇÀÜ¶á¤¬´Ö¶á¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇTorifune¤Î¸«¤«¤±¤ÎÆ°¤¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ãµººµ¡¤Î»ÑÀª¤ò¾¯¤·ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤À¤±¤ÇºÑ¤à¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇÀÜ¶á»þ¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¹âÂ®¤ÇÆ°¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ç´ÑÂ¬¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Èó¾ï¤ËÂç»¨ÇÄ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¥¤ì¤¿Æ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤È¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼Ö¤ò´Ñ»¡¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£Æ»Ï©¤Ï¤É¤Á¤é¤âÄ¾Àþ¡¦Ê¿Ã³¤Ç¤¹¡£Î¥¤ì¤¿Æ»Ï©¤Î¼Ö¤Ï»ëÌî¤ÎÃæ¤Ç¾ï¤Ë°ÜÆ°¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ°¤¤òÄÉ¤¦¤Ë¤ÏÌÜ¤ä¼ó¤ò¾ï¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢±ó¤¤¤Î¤Ç¼ÖÂÎ¤Î¾ÜºÙ¤â¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Î¼Ö¤Ï»ëÌî¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤ÜÆ±¤¸°ÌÃÖ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¶á¤Å¤±¤Ð¼ÖÂÎ¤Î¾ÜºÙ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤ì°ã¤¦½Ö´Ö¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤¤¤Æ¸åÊý¤ØÁö¤êµî¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤¤¦¡ÖÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Î¼Ö¤ò¤¹¤ì°ã¤¦Ä¾Á°¤Þ¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¡¢¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡×¤ÏTorifune¤Î¹âÂ®¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤¤Ç¼Â»Ü¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¾®ÏÇÀ±¤Î¾×ÆÍ¤òËÉ¤°¾Íè¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´üÂÔ
¤Þ¤¿¡¢¾®¤µ¤Ê¾®ÏÇÀ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÀºÌ©¤ÊÍ¶Æ³¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡×¤Î¹âÂ®¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤¤Ï¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥ê¡¼¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡ÊÃÏµåËÉ±Ò¡¢ÏÇÀ±ËÉ±Ò¡Ë¤Ë¤â»ñ¤¹¤ëÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
NASA¡á¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¤Ï2022Ç¯9·î¤Ë¡¢¾®ÏÇÀ±µ°Æ»ÊÑ¹¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖDART¡ÊDouble Asteroid Redirection Test¡Ë¡×¤ÎÌµ¿ÍÃµººµ¡¤ò¾®ÏÇÀ±¡ÖDidymos¡Ê¥Ç¥£¥Ç¥£¥â¥¹¡Ë¡×¤Î±ÒÀ±¡ÖDimorphos¡Ê¥Ç¥£¥â¥ë¥Õ¥©¥¹¡Ë¡×¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËDimorphos¤Î¸øÅ¾¼þ´ü¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Íè¡¢ÃÏµå¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾®ÏÇÀ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Îµ°Æ»¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤¹¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡×¤ÏTorifune¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»ê¶á¤ò¹âÂ®¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀºÌ©¤Êµ°Æ»Í¶Æ³¤Ï¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥ê¡¼¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î¹×¸¥¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
