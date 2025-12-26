自分へのご褒美に！東京＆名古屋のホテルで楽しむ“いちごとチョコレート”が主役のアフタヌーンティー
2026年2月28日(土)まで、「三井ガーデンホテル豊洲プレミア」「ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京」「三井ガーデンホテル名古屋プレミア」では、いちごとチョコレートを使用した季節限定のアフタヌーンティーを提供中。
【写真】ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京「現代里山料理 ZEN HOUSE」のアフタヌーンティー(平日4000円〜、土日祝4200円〜)
本記事では、ホテルならではの落ち着いた空間で楽しめる各アフタヌーンティーを紹介。日常を忘れ、一年間頑張った自分へのご褒美として足を運んでみてはいかがだろうか。
■地上165メートルの絶景も堪能できる「三井ガーデンホテル豊洲プレミア」
「三井ガーデンホテル豊洲プレミア」の36階、地上165メートルに位置する「THE PENTHOUSE with weekend terrace」では、旬のいちごと濃厚なショコラが織りなす「『いちご×ショコラ』のウィンターアフタヌーンティー」が登場。
スイーツはもちろん、豊洲直送の新鮮な食材を使用した「いずみ鯛のカルパッチョ ベリーソース」や「ズワイガニとほうれん草のタルト」など、セイボリーにも注目したいアフタヌーンティーだ。甘さだけで終わらない絶妙なバランスで、最後まで飽きずに味わえる。
■銀座で“和のアフタヌーンティー”に舌鼓「ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京」
「ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京」の館内レストラン「現代里山料理 ZEN HOUSE」では、いちごとチョコレートを主役に、和素材を組み合わせた「『いちご×ショコラ』アフタヌーンティー」を提供。
ウェルカムドリンクにはいちごが香る和紅茶を用意しており、とことんいちご尽くしに。12月と1月・2月で提供するスイーツが変わるため、ぜひリピートしてみよう。
■名古屋の街並みを一望できる「三井ガーデンホテル名古屋プレミア」
「三井ガーデンホテル名古屋プレミア」の館内レストラン「The Living Room with SKY BAR」に登場した「『いちご×ショコラ』のウィンターアフタヌーンティー」は、ドイツの老舗紅茶ブランド「ロンネフェルト」の紅茶をフリーフローで楽しめるのが特徴。
セイボリーは「ミニ味噌カツ 特製味噌ダレ」や「名古屋コーチン卵と鰻のキッシュ」といった、名古屋らしさを感じるラインナップになっている。
慌ただしく過ぎる年末年始。こんなときこそ、三井ガーデンホテルズが提供する上質なスイーツとセイボリーに癒やされよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
