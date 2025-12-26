昨今の生成AI株の熱狂は、いつまで続くのか？ AIブームに冷徹な警鐘を鳴らすのは、新著『エブリシング・ヒストリーと地政学』が話題を呼ぶエコノミスト、エミン・ユルマズ氏だ。バブルをめぐる歴史の法則から、熱狂の裏に潜むリスクを徹底解説。バブル崩壊の兆候と、AI利用による安易なコストカットの果てに企業が直面する「人材危機」の正体とは？

本稿は、「文藝春秋PLUS」（12月17日配信）の動画から一部まとめたものです

エミン・ユルマズ氏

「すべてのバブルは必ず崩壊する」歴史法則

――直近の株式市場の一大テーマはやはり生成AIです。AI関連株はかなりの過熱感がありますが、AIバブルはピークアウトの兆しが見えてますか？

エミン もう見えてますよ。そもそもAIがバブルなら必ず崩壊します。ポイントは「すべてのバブルは必ず崩壊する」という歴史の法則です。

17世紀オランダのチューリップ・バブルしかり、ポトシ銀山開発で潤ったスペインのバブルしかり、18世紀フランスのミシシッピ・バブルも、イギリスの南海泡沫事件（サウス・シー・バブル）もすべて崩壊してます。工業化が進んで以降の、イギリスの1840年代鉄道バブルも、1890年代自転車バブルも崩壊していますし、20世紀に入るとアメリカの株が弾けて1907年金融恐慌が起きています。

――歴史を振り返るとバブルを繰り返していますね。

エミン 近いところを見ても、1970年代の半導体バブルがあり、80年代の日本のバブルがあり、2000年頃にはITバブル、そして近年中国の不動産バブルも崩壊してます。ポイントはAIがバブルかどうかというよりは、少なくとも株価は確実にバブルだということ。

今年、エヌビディアは時価総額5兆ドル超を記録しましたが、日本国のGDPより1社の時価総額が高いなんてありえないでしょう。まずこの現象自体がおかしいと思わなきゃいけない。100年に1度の金融危機と言われたリーマン・ショック時、不動産担保証券の損失に対して国が補助で出したコストは、実は1兆ドルいっていません。いまからするとたいしたことのない金額に見えるでしょう？ たった17年前の話ですよ。いま株の数字がとてつもなく大きくなっていて、ある意味、いかにお金が価値を失っているかを示すいい例です。

今やビッグテックの時価総額を合わせると、20兆ドルを超えます。あまりにも数字が膨らんで、もうリアルマネーじゃない。膨らみすぎた時価総額は、エヌビディアや他のテック企業にしても、少しでも売りが起きるとものすごい勢いで時価総額がシュリンクしてしまう。もうこの現象自体がバブルなんです。

うまい話は永遠には続かない

――今回のエヌビディアの四半期決算は非常によかったですが、好決算による株価の上昇とバブル崩壊は直接関係したりしますか？

エミン 現在のエヌビディアの事業は利益がきちんと出ていて、いい会社だと思いますよ。ポイントは、なぜここまで株がバブルになっているかにあって、要は事業がこれからも勢いよく成長していくという楽観的なシナリオがあるんですね。エヌビディアが1社独占で3万ドルで売っているチップはTSMCでつくってるものです。とんでもない高額なマージンを取ってチップを売っていますが、永遠にうまい話が続くわけがない。

すでにGoogleが自前の半導体つくり出しましたし、他も追随しています。僕は昔、企業価値の計算をするM&Aの仕事をしてたのでよく分かりますが、バブルの時は、まるで今の成長率が永遠に続くかのように計算してしまうもの。その盛り上がりこそがバブルなんですね。

――楽観主義というか、人間はうまくいっているときずっと続くように思い込んでしまいますよね。

エミン だから人間は、わかっていながらも同じ過ちを繰り返します。もうひとつ言えるのは、人間は短期的なリスクとリターンを過大評価しがちです。一方、長期的なリスクとリターンは過小評価する癖があります。だからバブルを膨らませたり、崩壊させたりしてきた。

バブルが崩壊する時、なにもそこまでパニックにならなくてもいいのに、関係ない企業までありえない価格で売り込まれるでしょう？ リーマン・ショックの時も、「もはや世界経済は終わった」「資本主義が終わった」と大騒ぎしていた。それはどう考えても行き過ぎの考えで、そういうエクストリームな感情に人間は揺らされてきたわけです。

今後AIが発展していったら、人間は投資判断のプロセスから取り外されて、AIが合理的に動くかもしれません。そしたらバブルは発生しないけれど、相場がつまんなくなるでしょうね。私たちはバブルを経験する最後の世代かもしれない（笑）。

――投資は人間がやるからこそ面白いですよね！

エミン そうなんです。人間がやってるから、馬鹿馬鹿しいことも素晴らしいことも起きる。

AIのマネタイズには3億人の有料会員が必要

――あとはAI関連でいうと、いまデータセンターへの大規模な投資がアメリカでも中国でも行われている流れをどう見ていますか？

エミン ITバブルの時、みな先行して光ファイバーを引いたことを思い出します。でもITバブルが崩壊した時点で、実は光ファイバーの90%は未使用だった。つまり、設備投資が先行するけれど、サービスが世の中に広がるには時間がかかるのでなかなかマネタイズができない。だから当時光ファイバーをやっていた会社はけっこう倒産しました。データセンターへの投資も似たところがありますね。

今後AIは社会のいろいろな場面で使われていくと思いますが、事業者が考えているほどのスピードでマネタイズできると僕は思わない。これは単純にちょっとした計算があって、これまでのデータセンターへの投資を回収するには、少なくとも向こう5年間でAIを有料で使う人たちがNetflix人口と同じくらい――3億人程度になる必要があります。月額2〜3万払う人たちが。

これってどう考えても難しいですよね？ 仮にNetflixの数に届いたとしても、AIサービスに月々払うのはせいぜい3000円という人が大半だと思います。では企業が払うかといったら、ある程度払うかもしれないけれど、AIは思ったほど使えないし結局は人が最後にチェックしないといけないと感じている企業も多い。

――なかなか業務で使いこなすまでいってないですよね。

エミン あと厄介なことに、AIで代替できるものは会社で言うと新人がやるような仕事なんですよね。そういうのを全部AIにやらして「新人はいらない」とした時に、10年後にはどうなるか？ 新しい社員がいなくなるし、中間管理職も育たないじゃないですか。

僕自身振り返ってみても、新人のころに証券会社でやらされていたことは、いまはAIが簡単にできます。でも、無駄な資料をいっぱいつくる中で、情報はどう入手して、どう解釈すべきかを学んでいった。それらを全部AIがやったら人はどうやって育つんだろうと思いますね。

確かに企業としては、人件費をコストカットできるから、AIで目先の利益は上がるでしょう。でも10年後、20年後、人が会社から消えてどうするの？ 果たしてAIが全部動かす社会が本当にいいのか考える必要がありますよね。

エミン・ユルマズ