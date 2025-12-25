山田涼介、個人サイト立ち上げを発表 グループ脱退は否定「抜けません」
Hey! Say! JUMPの山田涼介が24日、個人の公式サイトを開設した。また同日、インスタグラムで生配信を行い、グループ所属について「ホームページを作るからといってメンバー抜けるの？と思われても嫌だし…抜けません」と、脱退を否定した。
【写真あり】山田涼介が艶やかなオレンジヘア披露
個人サイトではトップページに「日ごろより、たくさんの温かい応援ありがとうございます。皆さまの応援のおかげで、今の自分があります。これからもグループとしてはもちろん、個人としてもさらに活動の場を広げ、自分らしく、自由に羽ばたいていきたいと考えています」と展望をコメント。
「これからの歩みを通して、さらに多くの笑顔を皆さまにお届けできたら嬉しい限りです。そんな想いを込めて、このHPを立ち上げました。より多くの方に自分を知ってもらえるきっかけになればと願っています。ここから、まだまだ羽ばたきます。 山田涼介」と決意が込められている。
クリスマスイブに行われたインスタグラムライブでは、サイト立ち上げを報告するとともに「誤解を招きたくなかったからちゃんと自分の口から言おうかな」とし、「別に個人のなにかをやるから、ホームページを作るからといってメンバー抜けるの？と思われても嫌だし…抜けません。なので安心してみてほしい」と呼びかけた。
さらに「ファンクラブではないです。ホームページです」とスタンスを明かし、「自己紹介ページ。もっとこのホームページを通じて幅広い方々に知っていただきたい」と開設の意図も説明していた。
