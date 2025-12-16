故・全斗煥（チョン・ドゥファン）元大統領の孫であるチョン・ウウォン氏が、AIを活用して制作したウェブトゥーンで家族史を暴露した。

チョン・ウウォン氏は今月4日、インスタグラムに「正気を失ったようだ」という短い文章とともに、最初のウェブトゥーンを投稿した。ウェブトゥーンの中で、全氏は自分自身を幼い子羊のキャラクター「モングリ」に例えて描いた。

チョン・ウウォン氏は実母であるチェ・ジョンエ氏もおとなしい羊として描いた一方、全斗煥元大統領と李順子（イ・スンジャ）氏、父親の全在庸（チョン・ジェヨン）氏、継母のパク・サンア氏は「黒い羊」として描写した。特に、全元大統領と李順子氏は目を赤く表現している。

チョン・ウウォン氏はウェブトゥーンを通じて、祖父・全斗煥氏の暴力的な姿、父・全在庸氏の重婚、継母パク氏との葛藤、がん闘病生活をしていた実母チェ・ジョンエ氏の苦しみ、校内暴力、海外留学時代の孤立などを暴露した。

ウェブトゥーンによると、モングリは毎週日曜日に巨大な城に行き、裁きを受けていたという。その巨大な城は、全元大統領の自宅を指しているものとみられる。

モングリは、食事をちゃんと食べなかったという理由でトイレに閉じ込められ、長距離移動の際に乗り物酔いをして「サービスエリアで休みたい」と言ったところ、全元大統領とみられる人物から暴行を受けた。

ウェブトゥーンには、モングリが父親に会うために米国に行き、父親が不倫相手の女性と一緒にシャワーを浴びている場面を目撃するシーンが描かれている。結局、父親はその女性と結婚し、モングリは「私の世界は、そうして完全に崩れ落ちた」と語る。

モングリは逃げるように米国へ留学したが、言語や文化の違いから、いじめや暴行を受けた。特にチョン・ウウォン氏は、留学の過程を公開し、父親が留学エージェントを買収し、不正によって高校に入学したことまで暴露している。

モングリは、家族に関するニュースを検索する中で祖父の過去を知り、その後、人々が自分を苦しめる理由が祖父にあるのではないかと考えるようになったと打ち明けている。

このウェブトゥーンを見た人々からは、「笑い事ではない」「家庭環境が深刻だ。なぜ精神的に壊れたのか分かる」「なぜ薬物に手を出したのか理解できる」「胸がとても痛む。ここまで表現するまで、どれほど多くの苦しみに耐えてきたのだろう」「米国での生活や豪邸は外から見れば良さそうだが、モングリにとっては牢獄だったのだな」といった反応が寄せられている。