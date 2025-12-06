¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡ß¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥Ä¤«¤éÈþµÓ¤Î¤¾¤¯ ¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÁõ¤¤¤Ë¡Ö´¿À¼¤¹¤´¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÚTGC¹Åç2025¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/06¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬6Æü¡¢¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGC¹Åç2025¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Æ¬¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¡¼¤Î¥«¥Ð¡¼¥Ö¡¼¥Ä¤È¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Åß¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö´¿À¼¤¹¤´¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê·ÏÅý¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖTGC¹Åç2025¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¾Ð´é¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Ì¤Íè¤ò¶¦¤ËÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖUNITE THE SMILE¡×¡£ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¡¢Æá¿ÜÍºÅÐ¡ÊACEes¡Ë¤Ê¤É¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¡¢Da-iCE¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢FRUITS ZIPPER¤äTHE RAMPAGE¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£MC¤Ï¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤ÈÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì
¢¡¡ÖTGC¹Åç¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖUNITE THE SMILE¡×
