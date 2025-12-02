【魔法の筆記具の作り方 魔法のペン、魔導書、シーリングスタンプを作る】 12月2日 発売 価格：2,420円 著者：魔法アイテム錬成所 判型：B5ワイド判 144ページ

ホビージャパンは、書籍「魔法の筆記具の作り方 魔法のペン、魔導書、シーリングスタンプを作る」を12月2日に全国書店にて発売した。価格は2,420円。

ファンタジーな世界観をハンドメイドで再現できる「幻想クラフトシリーズ」に、最新作が登場する。

今回のテーマは“魔法の筆記具”となっており、レジンで作るクリスタル風のペンや、魔法陣が浮かび上がる不思議な魔導書、話題のシーリングスタンプ、魔力が宿るインク瓶など、魔法の国から届いたかのような筆記具がラインナップ。身近な材料で手作りする方法が紹介されている。

SNSやイベントで人気のクラフト作家が集結し、作品のアイデアや制作のコツもたっぷり掲載。初心者から上級者まで楽しめる内容となっている。

【参加作家】

・cocoa stamp

・三号工房

・MLcraft

・Early Moon Equipment

・hirasaka

・伴蔵装身具屋

・Oriens

・つえつえ堂

（順不同・敬称略）

(C)HobbyJAPAN Co., Ltd. All Rights Reserved.