クリスタル風のペンや魔導書が身近な材料で作れる！ 書籍「魔法の筆記具の作り方」12月2日発売人気クラフト作家が「魔法の筆記具」の作り方を紹介
【魔法の筆記具の作り方 魔法のペン、魔導書、シーリングスタンプを作る】 12月2日 発売 価格：2,420円 著者：魔法アイテム錬成所 判型：B5ワイド判 144ページ
【参加作家】
ホビージャパンは、書籍「魔法の筆記具の作り方 魔法のペン、魔導書、シーリングスタンプを作る」を12月2日に全国書店にて発売した。価格は2,420円。
ファンタジーな世界観をハンドメイドで再現できる「幻想クラフトシリーズ」に、最新作が登場する。
今回のテーマは“魔法の筆記具”となっており、レジンで作るクリスタル風のペンや、魔法陣が浮かび上がる不思議な魔導書、話題のシーリングスタンプ、魔力が宿るインク瓶など、魔法の国から届いたかのような筆記具がラインナップ。身近な材料で手作りする方法が紹介されている。
SNSやイベントで人気のクラフト作家が集結し、作品のアイデアや制作のコツもたっぷり掲載。初心者から上級者まで楽しめる内容となっている。
・cocoa stamp
・三号工房
・MLcraft
・Early Moon Equipment
・hirasaka
・伴蔵装身具屋
・Oriens
・つえつえ堂
（順不同・敬称略）
