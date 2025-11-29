「息子の朝ごはん」と題してThreadsに投稿された一枚の写真。食卓に並ぶのは、彩り豊かな一口おにぎり4種、肉じゃが、だし巻き卵、ウインナー、お味噌汁――。栄養バランスにも配慮された豪華な朝食が話題を集めています。



【写真】別の日の朝ごはん 準備をスムーズにするため前日から準備しているそう

投稿主は、日常の一コマやご飯の記録をSNSで発信しているゆうさん（@1020yuuu）。朝食へのこだわりについてお話を伺いました。



ゆうさんは、投稿した朝食を前日の夜から準備していたそう。朝の時間を少しでもスムーズにするため、前日から“段取り”を整えておくのが習慣になっているといいます。



「前日の夜、冷蔵庫の中身と相談しながら献立を考え、器を選んでお盆にお皿だけセットしておきます」



投稿にある一口サイズで食べやすく盛り付けられたおにぎりは、偶然の思いつきから生まれたものなのだとか。



「この日に限って大寝坊してしまって…。にぎるのが面倒で、具材をのせるだけにしようと思いついたのが始まりでした。息子が普段は口にしない具材も食べてくれたので、一石二鳥です」



ゆうさんが朝食メニューを考える時は、基本的に息子さんの好みを優先しているのだとか。「できるだけ朝は魚を出すようにしています。焼き魚を習慣的に出すのは、私の実家の影響です」と話します。



また、朝食づくりで特に意識しているのは栄養バランスだそう。



「朝食はその日の元気につながるので、栄養と食べやすさを意識しています。息子は朝が一番よく食べるので、たんぱく質と野菜を中心に。赤ウィンナーは体にあまり良くないと聞いたことがありますが、息子が好きなので朝食時のみ出すようにしています。朝食はその日のリズムを作ってくれるもの。完食してくれることが私のモチベーションです！」



投稿には「旅館かよ。羨ましい。」「真似してみたいです」「息子になりたい」など絶賛の声が寄せられましたが、実際に朝食を出される息子さんの反応は薄かったと明かします。

「いつも無表情ですね。でも必ずおかわりするので、美味しいんだなと思っています」



息子さんは現在19歳の大学1年生。「『こんな朝食ばかり食べてたら嫁こない』『過保護』などといったコメントもありましたが、私が仕事で朝早い日は納豆ごはんや卵かけごはんのようなシンプルなものを食べています。また、素敵な彼女もいるんですよ」と、ネガティブな声を否定するように語ります。



そんな反響の中でも特に嬉しかったのは、「実際に真似して作った」という声だったそう。

「『お手本にします』『真似して作りました』という声は嬉しいですね。ほかにもユニークなコメントが多くて、ひとりでにやけています」