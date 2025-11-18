【漫画】Lv.99のスライム職人が、Lv.1の令嬢に……『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』連載開始

漫画『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』（漫画：ゆうきそにすけ 原作：ただのぎょー）が竹書房の運営する「竹コミ！」にて、2025年11月17日（月）12：00より連載開始された。

スライム職人の娘・ウニリィは父と二人暮らしで辺境の村でスライムを育てていた。広大な土地で、朝早くからスライムのお世話をするウニリィ。スライム1匹ずつに「おはようっ」と投げかけ、ぷよぷよとしたスライムの体を触り、スライムを壁にたたきつける。

そんな日常を過ごすウリニィは家へ婿にきてくれる相手を探していた。すると謎の騎士がウリニィのもとを訪れ「これからあなたは貴族令嬢です」と言いだしてーー。

社交場より魔物を愛するテイマー令嬢のスローライフが描かれる本作。竹書房は見どころとして「ある辺境の村娘・ウリニィは突然、貴族令嬢になることに！「スライムの申し子」とも呼ばれるスライムテイマーとしての腕を持つウリニィは、果たして立派な令嬢になれるのか…!?ぜひそのチートっぷりと慣れない令嬢ぶりをご覧ください♪」とコメントしている。

本作掲載媒体の「竹コミ！」は竹書房が運営するWEBコミックサイト。『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが連載中。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）