乃木坂46・瀬戸口心月が表紙に登場した『アップトゥボーイ Vol.357』（ワニブックス）が11月21日（金）に発売される。

【画像】乃木坂46・瀬戸口心月が表紙の『アップトゥボーイ Vol.357』

今号は、40thシングル『ビリヤニ』の発売が間近の、乃木坂46大特集号。表紙を飾ったのは『ビリヤニ』で矢田萌華とともにダブルセンターに抜擢された、6期生の瀬戸口心月。本誌では初のソログラビアは巻頭20ページ、“かわいい”に焦点を当てたロング仕様となっている。

乃木坂46からはもう1人、今作でアンダーセンターを務める5期生の五百城茉央が登場。今夏二十歳の誕生日を迎えた彼女には、モノトーンの世界観の中、シンプルに今の彼女の魅力が伝わるような10ページを企画。インタビューでは初めてアンダーメンバーとして活動する、秘められた意気込みにも迫った。

本誌ソログラビア初登場となるAKB48の新井彩永や、12月17日発売の7thシングル『あれはフェアリー』で初めてメインメンバーを務める僕が見たかった青空・金澤亜美のガーリーな雰囲気での撮り下ろし。12月3日に新曲『てか HAPPY の HAPPY！／私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）』をリリースするモーニング娘。’25から、憧れのひとり暮らしを再現した山粼愛生、NMB48の32ndシングル『青春のデッドライン』で初の選抜入りを果たした龍本弥生など、各グループの注目メンバーが続々登場。

12月10日に3rdアルバム『ABC 予想』の発売、12月14日には恒例のANNIVERSARY LIVE を控える”22/7”からは、1期生・2期生全員7名が登場。今回は“個の力”をメインテーマに撮り下ろした。3期生加入直前、先輩たちが想いを語ったソロインタビューも掲載。今年9月に新体制となったアップアップガールズ（仮）もメンバー全員で登場。

話題の17人組ガールズグループ・Rain Treeより綾瀬ことり、遠藤莉乃、鈴野みおの3名によるインタビューや、AKB48・倉野尾成美の連載『なるティメット コレクション』は AKB48・20周年記念日直前スペシャルとして、ページを増量して掲載。巻末グラビアには AKB48の中心メンバーとして活躍する山内瑞葵が久しぶりに本誌のグラビアに登場した。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）