お笑い芸人エハラマサヒロ（43）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。週刊誌を批判する理由についてつづった。

エハラは15日に、ダウンタウン松本人志に関する一部の声に言及。「それ考えたらネットの中しかおらん人らに踊らされて世の中が動くって異常よな…」とつづり、反響を呼んだ。

今回、「色々、前から擁護とか言われてるんですが僕はそんな知り合いじゃないし自分の目で見ていないので基本誰の擁護もしておりません」と松本との関係を記すとともに、「ただずっと言ってるのは『写真週刊誌は法的にはギリギリ罪にならないように嘘をめちゃくちゃ交えて悪い印象に誘導するように書いている』そこが全ての元凶だということ」と持論を展開。

「別の人の時もめっちゃ『擁護擁護』て言われたけど、擁護じゃなく印象を全て捻じ曲げるように書く写真週刊誌を批判してるんです」と投稿の真意を説明し、「ビルの一階のコンビニに入ったら『キャバクラ風俗などが多数入るビルに消えていった』と書かれるんです。わかりますか？」と訴えた。

続く投稿では「ブレずにずっと、誰か擁護ではなく週刊誌批判しかしてないと思います」と強調。「絶対に外側からは分かる訳のない出来事をほぼ断定的に『こうだったらしい』嘘丸出しでも『らしい』と書けば法的には問われないんです。そりゃ毎日週刊誌の選んだ人選のネット生贄ショーですわ」と私見を述べた。