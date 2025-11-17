“リアル峰不二子”染谷有香、見納め“袋とじ” 「霊長類最強ボディ」たるゆえんを証明
俳優でグラビアアイドルの染谷有香（33）が、17日発売の『週刊プレイボーイ』48＆49号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】生々しい息遣いまで聞こえてきそう…憂いを帯びた表情で“熟れた”身体を見せる染谷有香
身長175センチの長身と驚異のプロポーションから、「霊長類最強グラドル」「リアル峰不二子」などの異名を持つ染谷。2021年、初ヌード写真集『This is the beginning』（光文社）をリリース。『SOUND of LOVE』（24年公開）で映画初主演を果たした。
今回は“袋とじ”で「これで見納め、集大成」と表紙にうたわれたヌードを披露。“霊長類最強ボディ”たるゆえんを披露している。
今号の表紙＆巻頭＆DVDには天羽希純、そのほか和泉芳怜、椿野ゆうこ、櫻坂46・浅井恋乃未、竹中知華、大和田南那、芦川玲一が登場する。
