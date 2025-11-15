ピン芸日本一を決める「R-1グランプリ2026」が15日、公式X（旧ツイッター）を更新し、この日2回戦進出を決めた24人を発表した。フリーアナウンサーの石井亮次（48）も初挑戦で1回戦を突破した。

石井アナはスポニチ本紙の取材に「めちゃくちゃ緊張しましたが、ありがたい舞台に立たせていただきました！」と喜びを語った。

昨年末に、CBCテレビの情報バラエティー「太田×石井のデララバ」（水曜後7・00）の公式YouTubeチャンネルにお笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と出演した際には、局アナ時代に「R-1グランプリ」に出場しようとしたことがあると明かしていた。ただ当時は上司から「他局系列だからダメ」とストップがかかったという。

「M-1グランプリ」について、太田から「来年出る?」と振られたが「これは無理ですね。芸人さんの聖域に足を踏み入れることはできません」と固辞。最終的に「M-1は無理ですけど、R-1に出たいという気持ちはあります」と話し、太田から「じゃあR-1行ってください!」と後押しされた。石井アナは「分かりました。2025年R-1グランプリ出場します!」と宣言し、太田からも「相談に乗りますよ」とエールをもらっていた。

過去の「R-1」には、芸人以外では俳優の斎藤工、タレントの上原さくら、実業家の堀江貴文氏らが出演したこともある。今年のエントリー数は史上最多の6171人。11月から東京・大阪で1回戦が行われており、2回戦は来年1月8日から開催される。石井アナは東大阪市出身。TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）のMCを務めるなど、多くの番組に出演している。