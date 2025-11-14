この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が手ほどき！『【58歳男性】1日３分手のひらを押すだけで、長年悩んだ乾燥肌が解消した方法』位置取りのコツ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された手もみセラピスト・音琶麗菜氏の動画『【58歳男性】1日３分手のひらを押すだけで、長年悩んだ乾燥肌が解消した方法』では、乾燥肌や乾燥性敏感肌に日常で取り入れやすい手もみセラピーの進め方が紹介されている。58歳男性の体験談を起点に、継続によって肌の変化を感じたケースが語られ、年齢を問わず始めやすい点が示される。



原因整理として、加齢に伴うホルモン分泌の低下と皮脂分泌の低下が取り上げられる。これを踏まえ、押しやすい反射区が3点に絞って案内されている。

1つ目は副腎の反射区である。中指の延長線から手首寄りの骨の下を目安に、親指の角を使って押し込み、響く位置で軽く止める。

2つ目は卵巣（男性は精巣）の反射区である。手首の関節下を目安に、親指の腹で垂直に押す。

3つ目は胆のうの反射区である（右手のみ、肝臓の反射区と一部重なる）。薬指の延長線上の骨下付近を探し、手を伸ばした際に響く点で止める。肝臓と近接しているため、位置が取りにくい場合は肝臓側から探る方法も紹介される。



実践のコツとしては、1か所につき数回のセットで押し、強すぎない痛気持ちよさを目安に行うことが推奨されている。回数の目安や左右のバランス、場所を少しずつずらして全体をまんべんなく刺激する工夫も示され、1日に複数回取り入れやすい方法として解説されている。乾燥によるかゆみには保湿を併用するよう助言が添えられる。



全体として特別な道具は不要で、すきま時間にも続けやすい。反射区の位置取りや押し方のリズムは動画内で実演とカウント付きで示されており、初めてでも合わせやすい構成である。細かな角度や止める位置といった再現性を高めるポイントは、本編で視覚的に確認すると理解しやすい。

本編は、乾燥肌ケアを無理なく生活に取り入れたい人や、手もみセラピーの基本を押さえたい人にとって、有用な指針となるはずだ。