毎日、可愛くて仕方がない大好きな妹ちゃんにおもちゃを届け続けていたポメラニアンさん。しかし、なかなか受け取ってもらえなかった日々…。遂に気持ちが届いた瞬間は、記事執筆時点で37万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

【動画：毎日赤ちゃんにおもちゃを届けている犬→いつも相手にしてもらえず…尊すぎる『気持ちが届いた瞬間』】

毎日赤ちゃんにおもちゃを届け続けていた犬

Xアカウント『@msl_pome_pome』に投稿されたのは、ポメラニアン「ミサイル」ちゃんのお姿。2022年、飼い主さんは大切な家族が1人増えたことを報告されました。

妹ちゃんが生まれ、お家に帰ってきたその日から寝ている時も、沐浴の時も、夜中に起きた時も…どんな時もいつでも一番近くで見守っていたというミサイルちゃん。

妹ちゃんが大きくなってくるにつれて、ミサイルちゃんは自分のおもちゃを渡しに行くようになったそう。

しかし、妹ちゃんはなかなか受け取ってくれず…見かねた飼い主さんがいつもミサイルちゃんを褒め、おもちゃを投げてあげるという対応をされていたのだそう。

なかなか相手にしてもらえず…気持ちが届いた瞬間

この日も、上手に座って遊んでいる妹ちゃんの元におもちゃを持ってきてあげたというミサイルちゃん。目の前におもちゃを置いてあげたものの…やはり受け取ってはくれず、飼い主さんが投げてあげることに。

それでも諦めずに、妹ちゃんの元へおもちゃを差し出したというミサイルちゃん。すると、次の瞬間…初めて、ミサイルちゃんがくわえるおもちゃに手を伸ばしたという妹ちゃん。

妹ちゃんが小さな手で、ミサイルちゃんからおもちゃを受け取ろうとする記念すべき瞬間を捉えることに成功したのだといいます。

ミサイルちゃんの愛情、想いが通じたその瞬間は飼い主さんはもちろんのこと、見た人に感動を届けることとなったのでした。

この投稿には「やったね、ミサイルちゃん！」「素敵なお姉様」「絆が深まった瞬間ですね」などのコメントが寄せられています。

妹ちゃんへの愛情が止まらない…！

2020年11月7日生まれのミサイルちゃんは、とにかく妹ちゃんのことが大好きでその気持ちも妹ちゃんの成長とともに一方通行ではなくなってきているのだそう。成長した妹ちゃんはミサイルちゃんにご飯をあげたり、お世話を楽しむ様子をみせるなど、とても素敵な関係性がうかがえます。

お姉ちゃんとしての優しさに溢れる振る舞い、飼い主さんの前でだけ見せる赤ちゃんのように甘えるお姿…。ミサイルちゃんがみせてくれるさまざまなお姿は、日々ポメラニアンの魅力やたくさんの笑顔を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@msl_pome_pome」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。