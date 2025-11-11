【福袋2026】シルバーカラーの限定オリジナルバッグがついたセットも…BAKE CHEESE TART『HAPPY BOX 2026』2種を発表
チーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」が、年末年始限定の福袋『HAPPY BOX 2026』を2025年12月26日から発売する。毎年恒例の人気企画で、今年は“最大6個のチーズタルトがもらえる”くじ付きセットなど、2種類がラインアップされる。
【写真】想像以上の収納力！おしゃれなシルバーで毎日使いたくなる万能ランチバッグとしても
同ブランドは2025年にリブランディングを実施し、ロゴやブランドカラーを刷新。新たな門出を記念して、感謝の気持ちを込めた特別な福袋を用意した。福袋には、定番の『焼きたてチーズタルト オリジナル』2個に加え、『焦がしキャラメルベイクドチーズ』『ミルキーマスカルポーネチーズ』が各2個ずつ入った6個セットを封入。さらに“運試し”として、1枚につき最大3個のチーズタルトがもらえるくじ引き券が付く。
『HAPPY BOX 2026』は、オリジナルグッズ付きの『オリジナルグッズセット』（税込3500円）と、タルトのみの『スタンダードセット』（税込1990円）の2種類。オリジナルグッズセットには、ブランドカラーのシルバーにライラックブルーのロゴをあしらった『BAKEオリジナルシルバーバッグ』が付属する。チーズタルト6個BOXがすっぽり収まるサイズで、ランチバッグやデイリーユースにも使える仕様だ。
くじ引きの引き換え期間は2026年1月10日から3月31日まで。全国のBAKE CHEESE TART店舗で実施され、なくなり次第終了となる。最大9連休となる2025年末から2026年の年始にかけて、家族や親戚との団欒の場や帰省時の手土産としてもぴったりの内容となっている。
販売店舗は全国の「BAKE CHEESE TART」で、2025年12月26日（金）から2026年1月12日（月）までの期間に販売を実施。なくなり次第終了となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。また、購入時に実施されるくじの引き換え期間は、2026年1月10日（土）から3月31日（火）まで。お正月のご褒美スイーツとして楽しめるうえ、運試しもできる注目の『HAPPY BOX 2026』となっている。
