大谷はセキュリティのガルシア氏と2ショットを公開

ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたワールドシリーズ優勝セレモニーに参加した。その後、自身のインスタグラムを更新。投稿された2ショットに称賛の声が上がっている。

この日、大谷は真美子夫人らと共にパレードに参加。その後、球場で行われたセレモニーでは全て英語でスピーチを行った。「I’m ready to get another ring next year. Let’s go!（来年もう一つのリングを手にする準備はできている）」とコメントすると球場は大歓声に包まれた。

大谷は「Thank you LA」と言葉を添えて、写真や動画を公開。沿道を埋め尽くす大勢のファンに手を振る姿や、真美子夫人、山本由伸投手らとの記念写真などを投稿した。そんな中、屈強な男性が大谷にハグする1枚があった。

この男性はドジャースのセキュリティのトップを務めるアル・ガルシアさん。遠征にも同行し、大谷を中心にボディガードを務めている。大谷はガルシアさん肩に手を回すと、ガルシアさんも大谷を抱えるようにハグしていた。（Full-Count編集部）