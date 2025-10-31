¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ËDream Ami¤È¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·ー¥¿¤¬¾åÅÄÎµÌé¤ò¼è¤ê¹ç¤¤!?¡ÖËâ²¦¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤·¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥â¥Æ¥â¥Æ¤Àー¡×¡Ö»ä¤â»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×
¢£Ami¤È¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·ー¥¿¤Ë°Ï¤Þ¤ì¥Ç¥ì¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤»¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÅÄÎµÌé¤È¡Ø¥Þ¥¦¥Ô¥Õ¥§¥¹¡Ù½Ð±é¼Ô¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～④
¾åÅÄÎµÌé¤¬Dream Ami¤È¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·ー¥¿¤È¤Î¡Ø¥Þ¥¦¥Ô¥Õ¥§¥¹¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ø¥Þ¥¦¥Ô¥Õ¥§¥¹¡Ù¤È¤Ï¡¢¾åÅÄ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Õ¥§¥¹¡ØMOUSE PEACE FES.2025 2nd Bite¡Ù¤ÎÎ¬¾Î¡£
¾åÅÄ¤Ï
¡Ö¤Õ¤Õ¡¡¤ï¤«¤Ã¤¿¤ï¤«¤Ã¤¿
Èþ½÷Ã£¤è¡¡²¶¤Ï¤È¤ê¤¢¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¡·ö²Þ¤Ï¤ä¤á¤í¤Ã¤Æ¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¡¢Ami¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·ー¥¿¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Õ¥§¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á´°÷²¾Áõ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÅÄ¤Ï¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤ÎAmi¤Î²£¤Ç¡¢¾È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·ー¥¿¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡È¤ä¤ì¤ä¤ì¡É¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËâ²¦¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤·¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥â¥Æ¥â¥Æ¤Àー¡×¡Ö»ä¤â»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡Ö¥Þ¥¦¥Ô¥Õ¥§¥¹³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ê¤É¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¾åÅÄ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø¥Þ¥¦¥Ô¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£