YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】2.婚約したはずの彼氏の正体は』。

映し出されたのは、探偵の冷静な声と、現場に漂う張り詰めた空気だった。



「1対、出てきました」「あれかな？」

ターゲットと思われる車両を確認する探偵。

続く一言が、緊張感を一気に高める。

「え、子供連れですか？」「そうみたいです」



短い無線のやり取り。

その裏に、依頼者が信じてきた“愛の物語”が、音を立てて崩れていく気配があった。



「1対の車ですね。駅方面に向かっています」

「線を北上中です。駅に向かってますね」

探偵たちは無言のまま、冷静に追跡を続ける。

車はやがて、駅前のショッピングセンターの駐車場に入った。

「駅前のショッピングセンターの駐車場に入ります」

その報告は、日常の一瞬を切り取っただけのように聞こえる。

だが、その“何気ない行動”こそが、裏切りの決定的な証拠だった。



動画の終盤、探偵は静かに言葉を重ねる。

「1対の車、出てきました。家族連れのようです」



その一言が、依頼者の心を深く切り裂く。

贈られた婚約指輪の輝きが、偽りの象徴に変わった瞬間だった。

“婚約者”が隠していたのは、もうひとつの家庭。

そして、愛を信じた彼女の涙は、真実の重さを物語っていた。



