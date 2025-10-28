【浮気調査】婚約者の“正体”は…まさかの妻子持ち
YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】2.婚約したはずの彼氏の正体は』。
映し出されたのは、探偵の冷静な声と、現場に漂う張り詰めた空気だった。
「1対、出てきました」「あれかな？」
ターゲットと思われる車両を確認する探偵。
続く一言が、緊張感を一気に高める。
「え、子供連れですか？」「そうみたいです」
短い無線のやり取り。
その裏に、依頼者が信じてきた“愛の物語”が、音を立てて崩れていく気配があった。
「1対の車ですね。駅方面に向かっています」
「線を北上中です。駅に向かってますね」
探偵たちは無言のまま、冷静に追跡を続ける。
車はやがて、駅前のショッピングセンターの駐車場に入った。
「駅前のショッピングセンターの駐車場に入ります」
その報告は、日常の一瞬を切り取っただけのように聞こえる。
だが、その“何気ない行動”こそが、裏切りの決定的な証拠だった。
動画の終盤、探偵は静かに言葉を重ねる。
「1対の車、出てきました。家族連れのようです」
その一言が、依頼者の心を深く切り裂く。
贈られた婚約指輪の輝きが、偽りの象徴に変わった瞬間だった。
“婚約者”が隠していたのは、もうひとつの家庭。
そして、愛を信じた彼女の涙は、真実の重さを物語っていた。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
株式会社ピ・アイ・オは業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店加盟業者として30年以上の実績を持つ探偵社です。また、弁護士先生方をはじめ、法人様や個人のお客様から年間12,000件を超える多種多様なご依頼をお受けし、様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります