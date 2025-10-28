トヨタの「新型“スーパーカー”」まもなく登場!? まさかの「V10エンジン」搭載説も？ もはや「レーシングカー」な「GR GT3コンセプト」いったいどうなるのか

GR「スーパーカー」は2025年末にワールドプレミアへ

2022年1月の「東京オートサロン2022」でTOYOTA GAZOO Racing（TGR：トヨタガズーレーシング）が世界初公開した「GR GT3コンセプト」。

レーシングカーのコンセプトモデルかと思いきや、そのロードカーが登場する可能性が噂されています。どのようなクルマなのでしょうか。

トヨタの新型「スーパーカー」がいよいよデビューする！

長いフロントノーズにスワンネックで吊り下げられた大型ウィング、フロントバンパーサイドについたカナード、前方へ突き出したフロントリップ、横一文字のテールランプなど、レーシングカーそのもののスタイリングで登場したGR GT3コンセプト。

全長4590mm×全幅2040mm×全高1140mm、ホイールベースは2725mmと発表されており、フロントタイヤの後方には、排気用ダクトが確認されていることから、BEV（バッテリーEV：電気自動車）仕様ではないことも確認できます。

また「GT3」と名が付くことから、市販車をベースにしたカテゴリである、FIA（国際自動車連盟）の“GT3”規定を想定していることは明らかです。

GT3は、ル・マン24時間レースなどのWEC（世界耐久選手権）や日本のSUPER GT、スーパー耐久レース（S耐）など、参戦可能なカテゴリが豊富で、市販車両がベースであることから、現在世界的に人気の高いカテゴリーです。

当時TGRはこのGR GT3コンセプトについて、「モータースポーツ業界をサステナブル（持続可能）にしていくため、カスタマーモータースポーツ活動の取り組みをさらに加速するべく、カスタマーモータースポーツの最高峰“GT3”向けのお客様に選んでいただける魅力的なクルマをご提供したい」と説明していました。

GT3カテゴリへ出るには、ベースとなる市販車を規定台数生産するホモロゲーションが必要となるため、ロードカーの登場は間違いなくあるものと考えられています。

このGR GT3コンセプトについては、そのスタイリッシュなデザインから、かつてのレクサスのフラッグシップスポーツ「LFA」の後継車ではないかとの噂もありましたが、2021年12月に発表されたレクサスのスーパースポーツコンセプト「エレクトリファイドスポーツ」がBEVコンセプトカーであったことから、別のクルマであることがわかります。

いっぽう、既存のトヨタGT3マシンであるレクサス「RC F GT3」も、年々改良を加えながら10年近く使用され続けていることから、新型のGT3向け車両として、GR GT3コンセプトの市販モデルが登場することは確実でしょう。

2022年の発表から動きのなかったGR GT3コンセプトですが、2025年7月に英国で開催された「グッドウッドフェスティバルオブスピード」に、カモフラージュを施した姿の「トヨタ GT レーシング コンセプト」とその市販バージョン「トヨタ GT コンセプト」と名乗る2台のプロトタイプカーが登場しました。

マルチシリンダーらしき野太い排気音を奏でていたことから、おそらくV型6気筒やV型8気筒エンジン、ひょっとするとV型10気筒エンジンを搭載している可能性もあります。

10月末開催の「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」での正式披露が期待されましたが、その後オウンドメディア「トヨタイムズ」でおこなわれたライブ配信において、トヨタの豊田章男会長が「私が年末にワールドプレミアをやります」と発言し、JMSには出さないと明らかにしています。

2026年1月の「東京オートサロン2026」でのお披露目が有力視されていますが、トヨタがつくるスーパーカーは果たしてどのような姿で現れるのか、大いに期待が高まります。