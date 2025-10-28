Image: BRIGHT_DIY

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

こだわりの豆から淹れるコーヒー、せっかくなら同じ風味で長く楽しみたいところ。

そんな願いをサポートしてくれるのが真空保存容器。今回はその中から先行セール中の「SHELBRUスマートキャニスター2.0」をご紹介。ワンプッシュで真空状態を作って維持してくれるので、手間無くフレッシュさをキープできますよ。

コーヒー豆の保存は真空がオススメ

Image: BRIGHT_DIY

「SHELBRUスマートキャニスター2.0」は、透明度の高いホウケイ酸ガラスを採用したシンプルで美しいキャニスター。いわゆる耐熱ガラスで軽量性にも優れているのが特長。

Image: BRIGHT_DIY

容量は800ml。コーヒー豆だと250〜300gが入るサイズ感なので袋売りの豆にピッタリ。毎日1杯（10g前後）をドリップするなら約1ヶ月分ストックできる計算です。

15秒で真空化して自動維持

Image: BRIGHT_DIY

本体には空気圧センサーを内蔵し、自動で真空を維持してくれるのも便利なポイント。充電が続く限りは何も考えずに新鮮を維持できます。

Image: BRIGHT_DIY

コーヒー豆は開封後からどんどん劣化（酸化）が進みますが、真空保存することで最大6ヶ月ほど鮮度キープできるそう。こだわりのコーヒー豆もゆっくり、長く本来の味を楽しめますね。

Image: BRIGHT_DIY

充電はUSB-Cにて。約4時間でフル充電でき、約330回の真空化と最大6600時間（約275日）の待機が可能なスタミナを誇ります。

シリアルや乾物にも

Image: BRIGHT_DIY

シリアルやパスタ、ナッツ、香辛料、砂糖、塩、スナック菓子など、酸化や湿気が気になる食材全般に対応。

その他の詳細はぜひ商品ページでチェックしてみてください。

＞＞たった15秒で真空保存！コーヒー豆の鮮度を6ヶ月守る「SHELBRUスマートキャニスター2.0」

Source: machi-ya, YouTube