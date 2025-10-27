タナベＣＧ、上期経常を一転10％増益に上方修正・最高益更新へ

タナベコンサルティンググループ <9644> [東証Ｐ] が10月27日後場(13:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の8億円→9.5億円(前年同期は8.6億円)に19.0％上方修正し、一転して10.2％増益を見込み、2期連続で上期の過去最高益を更新する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の18億円(前期は15.8億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

１．全ての経営コンサルティング領域および全ての事業会社の売上高が、前回予想を上回る見通しとなる。２．主要顧客である上場企業・中堅企業に対するチームコンサルティング契約社数・件数および契約単価が、当初計画より伸長。３．売上高の向上に伴って売上総利益額が向上し、加えて経営効率化も推進した結果、営業利益、経常利益、中間純利益のいずれも、前回予想を上回る見通しとなる。

