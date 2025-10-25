「単一ポストシーズンにLCSとWS両方でMVPに選出された選手は？」

【MLB】Bジェイズ 11ー4 ドジャース（日本時間25日・トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦で、ポストシーズン6本目となる2ランを放った。チームは大敗を喫したが、自身にとってはワールドシリーズ初アーチ。MLBネットワークは、史上10人目の“偉業”達成に期待を寄せた。

ナ・リーグ優勝決定シリーズでは、第4戦に投打二刀流で出場。投げては7回途中2安打無失点10奪三振、打っては3本塁打という離れ業でチームを4連勝突破に導き、シリーズMVPに輝いた。

米放送局「MLBネットワーク」が「ショウヘイ・オオタニとブラディミール・ゲレーロJr.のスーパースター2人がLCS（リーグ優勝決定シリーズ）MVPに選出されました。そこで疑問がわきます。単一ポストシーズンにLCSとワールドシリーズ両方でMVPに選出された選手は？」として、これまで“W選出”された9選手を紹介した。

司会者のグレッグ・アムシンガーがこれまでの9人を活躍ぶりに基づいてランク付け。それによると、1位が1988年オーレル・ハーシュハイザー（ドジャース、先発投手）、2位が2014年マディソン・バムガーナー（ジャイアンツ、先発投手）、3位が2011年デビッド・フリース（カージナルス、一塁手）、4位が2020年コーリー・シーガー（ドジャース、遊撃手）、5位が1979年ウィリー・スタージェル（パイレーツ、一塁手）、6位が2008年コール・ハメルズ（フィリーズ、先発投手）、7位が2022年ジェレミー・ペーニャ（アストロズ、遊撃手）、8位が1982年ダレル・ポーター（カージナルス、DH）、9位が1997年リバン・ヘルナンデス（マーリンズ、先発投手）となった。

1988年から二塁手としてゴールドグラブ賞を3年連続で受賞したハロルド・レイノルズ氏は「大谷がワールドシリーズMVPになると思う。ゲレーロJr.と彼のどちらか、という話ではない。投げて打つ。このワールドシリーズに非常に大きな影響を与える。前のシリーズ（ナ・リーグ優勝決定シリーズ）では投げた試合で3本塁打を打ってMVPになった。あのシリーズ中、あの試合以外ではMVPを獲る方向性にはなかった。あの象徴的な試合があったから、彼のシリーズになった」と話す。史上10人目の快挙を成し遂げることができるか、注目が集まる。（Full-Count編集部）