小久保監督が説明「さっき練り直しました」

■阪神 ー ソフトバンク（25日・みずほPayPayドーム）

ソフトバンクの中村晃外野手が、25日に行われる「SMBC日本シリーズ2025」の第1戦を欠場する見通しとなった。取材に応じた小久保裕紀監督は「今日は（ベンチ入りから）外れると思います。アクシデントというか……詳しくはトレーナーか本人に聞いてください」と説明した。

試合前練習に中村は姿を現さず、別メニュー調整を行った。練習中に取材対応した小久保監督は「晃は練習に出てきていないですけど、きょうは無理だと思います。今年は最後まで（ベストメンバーが）揃わないですね」とベテランの不在を嘆いた。

中村は開幕前日となった24日の全体練習では通常メニューをこなしていた。今年のレギュラーシーズンでは4番に座るなど、116試合に出場して打率.240、3本塁打、34打点をマーク。8月26日の楽天戦ではプロ通算1500安打も達成していた。小久保監督はこの日のスタメンに中村を起用する案を持っていたことを明かしたうえで、「晃が難しいということで、さっき練り直しました」と口にしていた。

プロ18年目の35歳は、チームメートにとっても精神的支柱となっており、ソフトバンクは大一番を前に思わぬアクシデントに見舞われた。（Full-Count編集部）